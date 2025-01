Tom Digbeu de nouveau en selle à La Rochelle : « C’était important que je fasse à nouveau partie d’un projet »

Tom Digbeu a joué pour la première fois de sa jeune carrière en Betclic ELITE à l’occasion du match entre La Rochelle et Paris ce dimanche 19 janvier. S’il n’a pu empêcher la défaite de son équipe face à l’écurie d’EuroLeague (73-90), l’ailier longiligne a rejoué, ce qui est déjà une première victoire en soi.

« Je suis content de retrouver la vie d’un groupe »

Tom Digbeu n’avait plus joué le moindre match officiel depuis 10 mois et sa dernière expérience à Minorque. Après une expérience ratée en prêt dans le club des Baléares (7,8 points à 40%, 1,8 rebond et 1,1 passe décisive), il avait rompu son contrat avec Gran Canaria de manière anticipée. Alors, après son premier match avec le Stade Rochelais, le fils d’Alain Digbeu savourait juste le plaisir de renouer avec la compétition de haut-niveau. « Je suis content de retrouver la vie d’un groupe, apprendre à connaître mes coéquipiers », expliquait-il à Sud-Ouest. « Chaque jour qui va passer va m’aider à être mieux. C’était important que je fasse à nouveau partie d’un projet. »

Tom Digbeu ne se fait pas de souci sur son adaptation

Pour sa première sous les couleurs rochelaises, Tom Digbeu a joué une quinzaine de minutes, pour 4 points à 2/7 aux tirs. Après 10 mois sans match officiel, il faudra logiquement du temps à l’ancien joueur de l’Alliance Sport Alsace pour retrouver son rythme. Même si ce n’est pas ce dont regorge le plus le Stade Rochelais, engagé dans une course pour le maintien qui prend de plus en plus des allures de mission impossible. « Le rythme, je vais le retrouver, je suis jeune », assure-t-il. « Ce n’est que le début pour moi, mon objectif est d’enchaîner les matchs. Ensuite, je veux avoir cette régularité chaque week-end individuellement et pour l’équipe. »

Face à Gravelines-Dunkerque, prochain adversaire de La Rochelle le 25 janvier prochain, Tom Digbeu et ses partenaires rochelais auront un adversaire davantage à leur portée que ne l’était le Paris Basketball. Alors pourquoi pas rêver d’un gros match de celui qui a été capable jadis de planter 47 points dans un match de Pro B, pour permettre au Stade Rochelais de décrocher une 2e victoire cette saison en Betclic ELITE.