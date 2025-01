Affluence record en LNB : plus de 4 000 spectateurs par match en Betclic ÉLITE

Près d’un million de spectateurs ont déjà franchi les portes des salles de Betclic ÉLITE et de Pro B à la mi-saison 2024-2025. Une progression de 7% par rapport à la saison précédente qui témoigne du succès croissant du championnat français.

Des salles pleines en Betclic ÉLITE

Avec un taux de remplissage moyen de 93%, la Betclic ÉLITE atteint un niveau jamais vu. En comparaison, à la même période en 2023-2024, ce chiffre s’élevait à 85%. Le nombre moyen de spectateurs par match culmine ainsi à 4 047, un record pour la LNB.

La moitié des rencontres de la première division s’est déroulée à guichets fermés. Quatre clubs, JL Bourg Basket, Cholet Basket, le Stade Rochelais Basket et le Saint-Quentin Basket-Ball, ont disputé l’intégralité de leurs rencontres à domicile devant des salles combles. La plus forte affluence a été enregistrée lors du choc entre LDLC ASVEL et Paris Basketball, qui a attiré 11 675 spectateurs à la LDLC Arena.

Une Pro B qui suit le mouvement

La Pro B n’est pas en reste avec une affluence moyenne de 2 645 spectateurs par match et un taux de remplissage là-aussi record de 72%. La rencontre entre l’Orléans Loiret Basket et le Poitiers Basket 86, disputée à la CO’Met, a rassemblé près de 10 000 spectateurs, un exploit pour la seconde division.

Une année de tous les records ?

Le record de taux de remplissage sur une journée a été atteint lors des journées de Noël avec 97%. Le All-Star Game à Bercy s’est, comme chaque année, joué à guichets fermés. Et la tendance pourrait se poursuivre avec la Leaders Cup 2025, prévue à Caen du 14 au 16 février.

Fabrice Jouhaud, Directeur Général de la LNB, souligne cette dynamique : « Les chiffres sont exceptionnels et démontrent que la Betclic ÉLITE est passée dans une autre dimension. Nous avons des clubs dominants en Europe, des bastions qui se renforcent et agrandissent leurs salles pour répondre à la demande d’un nouveau public, plus féminin, plus jeune et plus familial. »

Avec une dynamique toujours plus forte et un engouement qui ne faiblit pas, la saison 2024-2025 confirme la montée en puissance du basketball français au sein du paysage sportif français, mais aussi du basketball européen.