Nancy en difficulté après sa défaite contre Dijon : « On n’a pas le droit de produire ce type de match défensif »

Battu à domicile par la JDA Dijon (85-104), le SLUC Nancy traverse une période délicate. Face à une équipe dijonnaise bien en place, les Lorrains ont craqué dès le deuxième quart-temps, au grand désarroi de leur coach Sylvain Lautié et de l’intérieur Devin Oliver (2,03 m, 32 ans).

Une faillite défensive pointée du doigt

Nancy avait l’opportunité de repartir de l’avant à domicile après une période compliquée. Mais dès le deuxième quart-temps, l’équipe a explosé (16-29), laissant Dijon prendre un ascendant irrémédiable. Au micro du Bien Public, Sylvain Lautié n’a pas caché sa frustration après la rencontre, pointant du doigt l’attitude de ses joueurs :

« Quand on voit qu’on se fait décrocher dès le deuxième quart, on est à la limite de la faute professionnelle. (…) On ne peut pas perdre de cette manière-là. On était la 4e défense du championnat à domicile, on n’a pas le droit de produire ce type de match défensif. »

Malgré les absences et les pépins physiques ayant perturbé la semaine d’entraînement, l’entraîneur refuse les excuses et attend une réaction immédiate de son groupe.

Une énergie insuffisante pour rivaliser

Devin Oliver (2,03 m, 32 ans), en bon vétéran de vestiaire, a lui aussi reconnu les carences du SLUC, notamment dans l’intensité défensive et la gestion des moments clés :

« C’est une défaite difficile, et j’imagine la déception de nos fans. (…) On a senti moins d’énergie, et c’est quelque chose qui ne doit pas arriver à domicile. »

L’ancien joueur de Nanterre pointe notamment les lancers francs et les rotations défensives trop lentes qui ont laissé Dijon en réussite derrière l’arc.

Un sursaut indispensable

Cette défaite laisse Nancy dans une situation délicate. Avec un calendrier qui ne va pas leur offrir de répit, le SLUC doit vite retrouver ses valeurs défensives et une intensité collective pour éviter de s’enfoncer. L’impact de Zacharie Perrin (2,08 m, 20 ans) n’aura pas suffi (17 points à 7/8 aux tirs), les Lorrains ont coulé. Sylvain Lautié attend un sursaut, et vite. Prochain match pour Nancy (7 victoires et 10 défaites, 11e) ce samedi 1er février face à Saint-Quentin.