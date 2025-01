Avec un grand Gregor Hrovat, Dijon corrige Nancy

Après deux revers consécutifs face à Cholet et Monaco, le SLUC Nancy était de retour aux affaires ce samedi soir avec la réception de la JDA Dijon. Dans une rencontre importante entre deux formations qui affichaient le même bilan avant le match (7 victoires pour 9 défaites), les Lorrains ont coulé face à des Dijonnais (85-104) qui montent en puissance.

La paire Holston – Hrovat guide Dijon à la mi-temps

Dans une entame de match disputée et tendue, à l’image d’une faute antisportive d’Axel Julien sur Mohammad Amini, le premier quart-temps s’est terminé sur un score de parité (19-19, 10′). Grâce à un jeu rapide efficace et au coup de chaud du tandem David Holston (15 points à 5/9 aux tirs, 1 rebond et 6 passes décisives) – Gregor Hrovat (26 points à 8/12 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives), la JDA Dijon s’est clairement détachée dans cette première mi-temps (26-40, 17′). Après avoir joué les yeux dans les yeux avec Dijon dans ces premières minutes, les Nancéiens ont payé leurs approximations (9 ballons perdus) et laissé leurs adversaires du soir s’installer dans cette rencontre. À la pause, les troupes de Laurent Legname sont rentrées aux vestiaires nettement devant (35-48, 20′).

⭐ | David Holston en forme avec @jdadijonbasket du côté de Nancy ! Une belle mi-temps pour le MVP 2019 ! #BetclicElite pic.twitter.com/fZk7m1QhyY — DAZN France (@DAZN_FR) January 25, 2025

Nancy coule au retour des vestiaires

Décidément, la machine nancéienne s’est complètement enrayée ce samedi soir à Gentilly, tout l’inverse de celle de la JDA Dijon. Emmenée par un Gregor Hrovat irrésistible, l’équipe de Laurent Legname a poursuivi son festival offensif et n’a laissé aucune chance à des Lorrains dépassés dans tous les secteurs du jeu. Mené de 21 points à dix minutes du terme (55-76, 30′), le SLUC Nancy n’est pas parvenu à combler l’écart et inverser la tendance pour s’imposer à domicile.

Privé de Chris Clemons (17 points à 4/10 aux tirs), sorti après avoir écopé de sa 5e faute personnelle, le SLUC Nancy s’est retrouvé en manque de solution sur ces dix dernières minutes. Une troisième défaite de rang qui a de quoi inquiéter Sylvain Lautié.