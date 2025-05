Maxime Raynaud brille au NBA Combine et pourrait voir sa cote grimper

Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) était attendu, et il n’a pas déçu. Présent au NBA Combine à Chicago, l’intérieur français formé à Stanford a profité des scrimmages pour démontrer toute l’étendue de son potentiel. Une prestation remarquée qui pourrait changer la perception des franchises NBA à son sujet à quelques semaines de la Draft.

20 points et 9 rebonds ce mercredi

Dans le contexte compétitif du NBA Combine, Maxime Raynaud a su tirer son épingle du jeu. L’intérieur de Stanford a brillé lors des scrimmages, ces matchs entre prospects qui sont scrutés avec attention par les scouts NBA. Jonathan Givony d’ESPN ne s’y est pas trompé : pour lui, Raynaud a livré « la performance la plus marquante de la journée en termes de valeur sur la Draft ». En seulement 25 minutes, le Parisien a compilé 20 points, 9 rebonds et 3 passes décisives.

Boxscore from Game 2 of the NBA Combine. Outstanding performance from Stanford's Maxime Raynaud with 20 points, 9 rebounds, 3 assists. Ryan Nembhard 13 points, 8 assists, 1 turnovers. All-around performance from Micah Peavy with 12 points, 8 rebounds and tremendous defense. pic.twitter.com/yTWl3SpX7x — Jonathan Givony (@DraftExpress) May 14, 2025

Au-delà des chiffres, c’est la palette complète du Français qui a séduit : tir à 3-points en mouvement, qualité de passe, jeu au poste bas avec un bon toucher, mais aussi une présence vocale et physique en défense. Longtemps pointé du doigt pour ses limites défensives à Stanford, Raynaud a montré à Chicago une intensité nouvelle, combinant son envergure impressionnante (2,16 m avec chaussures, 9-2 de standing reach*) à un engagement bien plus affirmé dans la protection du cercle et sur les pick and rolls.

Un profil moderne qui intrigue en NBA

Son profil intrigue d’autant plus qu’il cumule les caractéristiques très recherchées aujourd’hui en NBA : un pivot capable d’écarter le jeu, de faire des passes et d’avoir un impact défensif correct. Jonathan Givony le compare même physiquement à Jakob Poeltl (2,13 m, 29 ans), en soulignant que Raynaud dispose d’un bagage technique bien plus développé.

Maxime Raynaud impressing early on in the interior on both ends. pic.twitter.com/yyO1rY9jfk — Mohamed (@mcfdraft) May 14, 2025

Aujourd’hui, le Français est projeté en début de deuxième tour, autour de la 34e position par ESPN. Mais avec cette prestation remarquée et des workouts réussis, Raynaud pourrait bien faire grimper sa cote. Plus que sa place dans la Draft, l’ancien joueur de Charenton et Nanterre devra surtout miser sur un contexte favorable pour développer son jeu et trouver un rôle défini dans une franchise patiente et formatrice.