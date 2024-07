Tyson Ward, avec Sidy Cissoko, dans l’effectif de Summer League des San Antonio Spurs

Chien de garde défensif n°1 du Paris Basketball, Tyson Ward (1,98 m, 26 ans) a été inclus dans le roster des San Antonio Spurs pour la Summer League de cet été. Une belle récompense, à titre individuel, puisqu’il n’avait encore jamais disputé la moindre Summer League.

Our guy @Tyson_Ward24 dans le roster des Spurs pour la Summer League 2024 ! Après une excellente saison avec nous, il montrera son talent durant le mois de juillet avec la franchise texane ! 👏 pic.twitter.com/nxQW1sEx3Y — Paris Basketball (@ParisBasketball) July 2, 2024

Parmi les 16 joueurs présents dans le roster, on retrouve aussi évidemment le Français Sidy Cissoko, drafté en 44e position l’an dernier par les Spurs. Aperçu à 11 reprises en NBA, il a passé le plus clair de son temps en G-League avec Austin. Mais sa présence reste conditionnée à l’état de son genou droit, lui qui a subi une arthroscopie le mois dernier. « L’objectif pour Sidy Cissoko, c’est de revenir et de jouer en Summer League, donc il travaille pour être capable de le faire », a confié le GM des Spurs, Brian Wright, au San Antonio Express News.