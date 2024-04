Sidy Cissoko : « Je pense que tout le monde a été surpris de ma fin de sa saison »

Après la fin de saison de ses Austin Spurs puis des San Antonio Spurs, Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) est rentré en France. Un court séjour d’une dizaine de jours avant de repartir à San Antonio. On l’a notamment vu organiser un mini-camp avec des jeunes chez lui à Viry-Châtillon, venir voir jouer le Paris Basketball contre Cholet à l’Adidas Arena, ou encore passer sur le plateau de NBA Extra. C’est là que le n°44 de la Draft 2023 a livré ses premières impressions sur sa saison rookie, principalement passée en G-League. Il y a développé en priorité sa défense, avant de prendre chaud en attaque en fin de saison avec quelques perfs au-delà des 20 points. Une blessure à la cheville l’a aussi coupé dans son élan en janvier, et lui a fait rater un mois de compétition.

En début de saison, le staff des Spurs lui avait dit d’être patient, et que sa chance viendrait. Celle-ci est finalement arrivée en toute fin de saison, lorsque Cissoko a joué les derniers matchs de la saison des Spurs. Il y a montré un visage séduisant, avec une production statistique complète et prometteuse pour la suite (9,8 points à 57,7% aux tirs (dont 14,2% à 3-points), 3,8 rebonds, 2,5 passes décisives, 1,0 interception et 0,8 contre sur les 4 derniers matchs). C’est donc sur beIN Sports qu’il est revenu sur sa longue saison rookie, qui s’est conclue sur une bonne note :

« J’ai eu des problèmes de blessure, à ma cheville. Et quand tu n’es pas bien, ils t’envoient en G-League pour récupérer. Pourtant j’étais en train de monter. Je pense que si je ne m’étais pas blessé à la cheville, j’aurais fini la saison avec les Spurs. Mais bon, au final je suis resté à Austin… J’ai essayé de me concentrer et de me qualifier pour les playoffs avec Austin, mais on ne l’a pas fait. Du coup j’ai eu la chance de jouer la toute fin de saison avec les Spurs [6 matchs en avril], et ça s’est plutôt bien passé…

Beaucoup de gens m’attendaient au tournant, car ils m’avaient dit d’être patient. Popovich le premier, me disait d’être patient et que j’aurais ma chance. Et au final je l’ai eue, je pense que j’ai fait un bon travail sur ça. Être sur un terrain NBA est un rêve, je profite de chaque instant, je me donne à fond. Et comme dit Popovich, ça commence par la défense…

Dans ma tête j’étais prêt [en début de saison]. Au début je ne comprenais pas, je pensais qu’ils m’envoyaient en G-League comme une punition parce que je n’étais pas prêt. Mais en fait ils t’envoient là-bas pour faire des répétitions, parce que j’étais sur le banc de San Antonio et je ne jouais pas. Je me suis rendu compte que je préférais être à Austin et jouer, plutôt que rester sur le banc avec les Spurs, et faire des shootarounds… Vu la fin de saison que j’ai faite, je pense que tout le monde est surpris. J’ai montré que j’étais prêt. »

En ce qui concerne la suite, Cissoko a confié qu’il allait passer l’été entre les États-Unis et la France, comme Bilal Coulibaly. Mais il doit avant tout soigner une blessure au genou qui le gêne actuellement. Ensuite, il a confirmé qu’il jouera la Summer League avec les Spurs en juillet. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, avec l’Équipe de France ? « Je ne pense pas que j’y serai… Je voudrais bien jouer les J.O à Paris, à domicile. Mais voilà, je suis confiant, je pense qu’ils vont faire quelque chose de bien. J’irai les voir. »