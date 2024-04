Ousmane Dieng, Olivier Sarr et Théo Maledon qualifiés en playoffs, fin de saison pour les autres français

Il n’y a plus que trois Français encore en lice en G-League. Pour leur dernier match de saison régulière, Ousmane Dieng (19 points à 9/14 aux tirs, 8 rebonds, 9 passes décisives mais 7 pertes de balle) et Olivier Sarr (21 points à 9/12 aux tirs, 16 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres) ont poussé le Oklahoma City Blue vers la victoire contre les champions en titre, les Delaware Blue Coats (121-95). La cerise sur le gâteau pour l’équipe affiliée au Thunder, qui prend la troisième place de la Conférence Ouest. Ils joueront leur quart de finale dans la nuit de mardi à mercredi, dans un match éliminatoire contre les Rio Grande Valley Vipers.

These @okcblue players left it all on the court! 🔥 Ousmane Dieng dropped a career-high, 28 PTS accompanied by a 18 PTS & 13 REB double-double from Olivier Sarr during this evening’s matchup against the Swarm. pic.twitter.com/TFa4xgzZxv — NBA G League (@nbagleague) March 23, 2024

Troisième du classement, le Blue se place ainsi juste derrière… le Sioux Falls Skyforce de Théo Maledon. Le n°34 de la Draft 2020, toujours en quête d’un contrat en NBA, n’a cependant pas joué les trois derniers matchs de sa nouvelle équipe. Il était sorti au bout de 3 minutes de jeu dans une rencontre du week-end dernier, apparemment blessé. S’il est rétabli, il pourra prendre part aux demi-finales, où le Skyforce est qualifié d’office.

Fin de saison pour Cissoko, Diabaté, Rupert et Cazalon



Le rookie Sidy Cissoko va peut-être enfin avoir sa chance avec les Spurs en NBA. Ce qu’il attend depuis des mois. Le n°44 de la Draft a conclu sa saison cette nuit par un match à 15 points et 6 rebonds. Pour sa deuxième année en G-League, il a affiché des progrès. Par rapport avec sa saison du côté de la G-League Ignite, il a marqué plus de points (15,7 par match contre 12,8) et pris plus de rebonds (5 contre 2,8), pour un temps de jeu similaire. Ce grâce à plusieurs grosses performances au-delà des 20 points en fin de saison. Seul son tir extérieur reste encore un axe de progression (25% à 3-points cette saison), notamment s’il veut réussir en NBA. Ses Austin Spurs, pourtant ex-aequo en termes de bilan avec trois autres équipes, terminent 7e et ne joueront pas les playoffs.

Moussa Diabaté ne prendra pas non plus part aux playoffs de G-League. Ses Ontario Clippers ont terminé en 13e position (sur 15) de la Conférence Ouest. Diabaté termine la saison avec des statistiques de 15,6 points à 56,7% aux tirs, 10,3 rebonds, 2,5 passes décisives, 1,2 interception et 2 contres en 29 minutes de moyenne. Le two-way contract des Clippers finit 12e meilleur rebondeur et 14e meilleur contreur de la ligue. Sa saison avait été coupée au milieu par une fracture à la main, qui l’a fait rater un mois de compétition. Il n’a d’ailleurs pas disputé les derniers matchs de son équipe à cause d’une blessure… à la main.

Quant à Rayan Rupert, il n’était plus sur les feuilles de match du Rip City Remix, où il n’a joué que trois fois en 2024. Après avoir disputé 21 matchs dans l’antichambre de la NBA, il fait désormais pleinement partie de l’effectif principal des Blazers, où il montre l’étendue de ses progrès. Le Rip City Remix, 10e de l’Ouest, ne s’est de toute façon pas qualifié pour les playoffs.

Malcolm Cazalon, repêché par les Westchester Knicks après son éviction de Détroit, n’a pu jouer que deux petits matchs. Il ne faisait plus partie de l’effectif en fin de saison. En comptant sa première moitié de saison avec le Motor City Cruise, l’ancien du KK Mega Basket termine avec des moyennes de 8,3 points à 34,1% aux tirs (dont 34,5% à 3-points), 3,1 rebonds, 2,3 passes décisives et 1,1 interception en 26 minutes.