Moussa Diabaté souffre d’une fracture

On l’a finalement peu vu jouer cette saison. Pour sa deuxième saison avec les Clippers, où il a décroché un nouveau contrat two-way, Moussa Diabaté (2,06 m, 21 ans) voit sa progression entravée par les blessures. Après avoir connu des douleurs à la hanche qui lui ont fait rater la quasi-intégralité du mois de décembre, il a subi une fracture métacarpienne de la main il y a quelques jours. La franchise de Los Angeles l’a annoncé comme absent pour une durée “indéterminée”, ce genre de blessure pouvant provoquer de plusieurs jours à plusieurs semaines d’indisponibilité. C’est un nouveau contrecoup dans une saison qui en était déjà remplie pour lui.

The Clippers will have their entire roster available tomorrow vs. the Pelicans, outside of Moussa Diabate.

The team announces that Diabate has a Right Hand Metacarpal Fracture.

— Joey Linn (@joeylinn_) January 4, 2024