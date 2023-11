Moussa Diabaté réalise un chantier pour sa première de la saison en G-League

Moussa Diabaté a cartonné lors de son premier match de la saison en G-League ce lundi, avec les Ontario Clippers. L’intérieur français a cumulé 28 points à 11/16 aux tirs, 10 rebonds, 3 contres et 3 interceptions en 31 minutes lors de la victoire de son équipe 123 à 99 contre les Santa Cruz Warriors.

Pour sa deuxième saison chez les Clippers, le Parisien reste en bout de banc pour le moment en NBA (3,1 points à 50% de réussite aux tirs et 2,4 rebonds en 7 minutes). Ce passage en G-League, niveau où il s’est montré dominant déjà la saison passée, pourrait l’aider à gagner en confiance.

Moussa Diabate has been AWESOME today 🙌

He’s up to 19 PTS & 8 REB in the 3rd quarter! @OntClippers pic.twitter.com/6OUs6uDWny

— NBA G League (@nbagleague) November 27, 2023