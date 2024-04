Pierre Parker veut « devenir le premier de la famille à coacher en NBA »

Ancien responsable du centre de formation de l’ASVEL et passé par la cellule vidéo des Spurs l’an dernier, Pierre Parker est aujourd’hui assistant coach des Austin Spurs, l’équipe affiliée à San Antonio. Le cadet de la fraterie Parker (37 ans), derrière Tony (41 ans) et TJ (39 ans), nourrit des ambitions élevées. « J’espère qu’un jour, je serai assistant coach en NBA, peut-être coach principal », souligne-t-il dans les colonnes du journal Le Monde. « Le rêve, ce serait de le faire avec San Antonio. »

« Je n’ai jamais aimé la lumière »

Après une modeste carrière de joueur, passé entre la quatrième et cinquième division française avec un passage éclair à Aix-Maurienne en Pro B, Pierre Parker préfère rester dans l’ombre, travailler, jusqu’à atteindre ses objectifs. « Je n’ai jamais aimé la lumière' », ajoute-t-il, toujours dans les colonnes du Monde. Être dans l’ombre, faire mon travail et voir les gens autour de moi réussir, ça me va bien ».

Mari comblé et papa de deux jeunes filles, toutes les deux nées à San Antonio, Pierre Parker veut maintenant se faire un prénom et « devenir le premier de la famille à coacher en NBA ».