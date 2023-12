Daryl Doualla a marqué ses premiers points en G-League

Daryl Doualla (1,90 m, 19 ans) a profité de la large victoire de Capital City contre Westchester (116-98) pour marquer ses premiers points en G-League.

Après deux saisons en Lituanie, l’ancien espoir de l’ASVEL a fait le choix de jouer en G-League. Entré 1 minute 36 face aux Raptors 905 fin novembre puis 5 minutes 29 contre le Greensboro Swarm le 7 décembre, l’ex prodige de Marne-la-Vallée a cette fois eu le temps de marquer 4 points à 2/3 aux tirs et prendre 2 rebonds en 5 minutes 16.

Ce petit ailier espère voir son rôle grandir chez le Go-Go, la franchise affiliée aux Washington Wizards, avec dans son coin de la tête la Draft NBA à moyen terme. Né en 2004, il est éligible jusqu’en 2026.

The Capital City Go-Go acquire the rights to Daryl Doualla in the 2023-24 @nbagleague International Draft.#BeatOfDC pic.twitter.com/5IJpaJYFCR

— Capital City Go-Go (@CapitalCityGoGo) June 29, 2023