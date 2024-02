Malcolm Cazalon trouve une place en G-League à New York

Malcolm Cazalon (1,98 m, 22 ans) va continuer à évoluer outre-atlantique, en G-League à New York. Coupé par les Detroit Pistons peu après la période des transferts, l’ailier français vient de s’engager avec l’équipe de G-League affiliée à New York, les Westchester Knicks.

Pour Malcolm Cazalon, ce n’est pas un drastique changement de situation. N’ayant joué en tout et pour tout que deux minutes et 35 secondes en NBA dans le Michigan, il a principalement évolué en G-League avec le Motor City Cruise. En 24 matchs avec l’équipe affiliée aux Detroit Pistons, l’enfant de Roanne a cumulé 10,9 points à 41,3% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds, 2,6 passes décisives, 1,3 interceptions et 2,1 pertes de balles en 28 minutes de jeu en moyenne. Il pourrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe dès ce dimanche 25 février (19h) pour une rencontre face aux Maine Celtics.