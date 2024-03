Sidy Cissoko enchaîne les gros matches, Dieng et Sarr en costauds

Sidy Cissoko (1,98 m, 19 ans) continue de monter en régime en G-League. Sur les trois derniers matches, le Francilien a inscrit 68 points.

Auteur de 21 points (mais à 6/17 aux tirs) face aux Texas Legends, Sidy Cissoko a enchaîné avec une sortie à 25 points à 8/15, 11 rebonds et 3 passes décisives samedi face au Capital City Go-Go puis 22 points à 7/11, 3 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions, 4 balles perdues et 6 fautes ce dimanche face à cette même franchise de la capitale.

The @austin_spurs had three 20+ point scorers today as they earned back-to-back victories over the Go-Go to improve to 16-11 overall. Austin shot a red hot 53.8% FG and 57.1% 3PT in the victory.

👊 Cissoko: 22 PTS, 5 AST, 5 3PM

👊 Watson: 20 PTS, 5 REB, 8/12 FG pic.twitter.com/xQqKtHcZUX

— NBA G League (@nbagleague) March 17, 2024