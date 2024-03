Ousmane Dieng signe le premier triple-double de sa carrière

Il n’était qu’à une passe décisive de le valider au dernier match. Cette fois, il n’a pas raté le coche. Dans la seconde nuit d’un back-to-back, Ousmane Dieng (2,08 m, 20 ans) a réussi le premier triple-double de sa carrière professionnelle (18 points à 6/13 aux tirs dont 4/7 à 3-points, 13 rebonds, 11 passes décisives et 2 contres en 33 minutes) lors du blow-out du Blue d’OKC contre les Santa Cruz Warriors (160-107). Il a même battu son record de passes décisives au niveau professionnel. Le tout en limitant ses pertes de balle (2), alors que c’est l’un de ses péchés mignons.

En conférence de presse ce mercredi 28 février, son coach au Blue d’OKC ventait les capacités de créateur du Français : « Il a toujours été un joueur capable de créer balle en main. Il voit et comprend très bien le jeu. » Cette nouvelle performance vient confirmer ces dires. Dieng a davantage l’occasion de montrer cette facette de son jeu en G-League plutôt qu’en NBA, où il est cantonné à un rôle de 3&D. Il joue des matchs complets en tant que leader offensif avec le Blue, ce qui est dans l’intérêt du Thunder. Reste à voir s’il pourra afficher un tel niveau de confiance et de basket quand il reviendra en NBA. Le Blue n’ayant qu’un seul match de programmé dans les 12 prochains jours, il est d’ailleurs fort probable que son retour avec l’effectif principal soit imminent.

18 PTS ⚡️ 13 REB ⚡️ 11 AST

2022 NBA lottery pick Ousmane Dieng posted his first career TRIPLE-DOUBLE to lead the @okcblue to a dominant 53-point win over the Warriors! pic.twitter.com/TyLyQ961fl

— NBA G League (@nbagleague) March 1, 2024