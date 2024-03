Amida Brimah devient le plus gros contreur de l’histoire de la G-League

Pivot de la JL Bourg l’an dernier (6,7 points à 67% et 4,4 rebonds en 48 matchs), Amida Brimah (2,12 m, 30 ans) est entré dans l’histoire de la G-League. Ce week-end, le Ghanéen a subtilisé à l’ex-chalonnais Raphiael Putney la première place au classement du total de contres dans l’antichambre de la NBA.

Face à Ignite, l’intérieur de Santa Cruz a atteint la barre des 345 contres en carrière, devenant le n°1 de l’histoire. Actuel troisième meilleur contreur de la saison (2,5 par match), Amida Brimah en avait notamment compilé 3,1 en 2018/19, étant élu dans le meilleur cinq défensif du championnat, et 2,8 en 2020/21, la meilleure moyenne de G-League cette saison-là.

« En démarrant la saison, je ne savais pas qu’il y avait un record à battre », a-t-il confié au micro des Warriors. « Mais c’est génial, c’est toujours super d’effectuer de telles choses. » Surtout quand on a démarré le basket par hasard à 16 ans, simplement repéré pour sa taille dans les rues d’Accra par un compatriote exilé aux États-Unis. L’an dernier, il avait tourné à 1,4 contre de moyenne avec Bourg-en-Bresse.

Amida Brimah’s night:

✅ Break the all-time blocks record

✅ Double-double

✅ Get the win

✅ Celebratory water bath pic.twitter.com/CVG82ONWdu

— NBA G League (@nbagleague) March 16, 2024