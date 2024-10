Un match et demi et puis s’en va : Victor Wembanyama ne perd pas son temps en pré-saison

Les matchs de pré-saison servent généralement aux joueurs à reprendre le rythme de la compétition et à bâtir des automatismes avec leurs coéquipiers. Beaucoup de stars ont joué 3, 4 voire 5 matchs – avec un temps de jeu certes limité. Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) a lui décidé en accord avec les Spurs de quasiment sauter cette étape, en ne jouant qu’un match et demi, afin de ne pas se dépenser inutilement avant la grosse saison qui l’attend.

Un été prolifique

Après un long été avec l’équipe de France, Wembanyama a pris deux semaines de vacances, avant de revenir à San Antonio fin août. Il s’y est infligé des entraînements à haute intensité afin de préparer au mieux sa deuxième saison, après une saison rookie déjà historique. Il y a d’ailleurs pris 25 pounds (11 kilos) par rapport à son entrée en NBA. Selon un reportage de Sports Illustrated – qui l’a mis en Une de son célèbre magazine – les Spurs ont tout mis en œuvre depuis la fin de saison en avril jusqu’à la reprise pour que leur prodige passe un nouveau cap. Y compris en faisant intervenir des ex-stars comme le technique Jamal Crawford, ou en mettant à sa disposition entre huit et dix assistants. Le coach Gregg Popovich lui a aussi fait étudier les vidéos du footwork de Kobe Bryant et Michael Jordan, le jeu au poste de Dirk Nowitzki ou le jeu sans ballon de Stephen Curry. Toute une liste de concepts que Wembanyama a incorporé très rapidement, et qui rendent aujourd’hui son jeu plus complet.

« On a un plan de développement, donc on a travaillé sur des aspects sur lesquels je n’avais jamais travaillé avant. Que ce soit à la salle de musculation, à la salle d’entraînement et sur le parquet. Je n’ai pas drastiquement changé mon jeu, c’est juste une évolution linéaire dans le temps. On ne veut pas tout changer. Si ça fonctionne, il n’y a pas de raison de tout changer. » Victor Wembanyama à Sports Illustrated

La saison de tous les possibles ?

Mais après cette grande dose de travail, pas question de lui faire prendre de risques en pré-saison. Sur les cinq matchs de pré-saison des Spurs, le natif de Chesnay n’a pris part qu’au deuxième, ainsi qu’à la première mi-temps du quatrième. Ses statistiques n’étaient d’ailleurs pas reluisantes (9,5 points de moyenne à 33% aux tirs), preuve de son faible investissement. Popovich a répété qu’il préférait que ses joueurs s’entraînent plutôt qu’ils ne jouent des matchs de préparation.

Wembanyama, dont la troisième année de contrat vient d’être activée par les Spurs, se prépare à une grande saison. Selon les premières estimations des insiders de Las Vegas, qui mènent la danse du marché des paris sportifs, il est le favori pour remporter les trophées de DPOY (meilleur défenseur) et MIP (meilleure progression). Sa moyenne de points à 21,4 en saison rookie a de bonnes chances d’exploser. Le premier match de la saison des Spurs sera dans la nuit du 24 au 25 octobre, dans un derby texan face aux Mavericks de Luka Doncic.