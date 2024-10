Sans surprise, Victor Wembanyama prolongé par les San Antonio Spurs

Victor Wembanyama est désormais lié avec les San Antonio Spurs jusqu’en 2026. La franchise texane a annoncé ce samedi 19 octobre avoir activé la 3e année de contrat (team option) de l’international français.

Signataire d’un contrat de cinq saisons après sa Draft en n°1 en 2023, seules les deux premières saisons de Victor Wembanyama sont garanties. Sa 4e et 5e année sont respectivement une team option et une qualifying offer. Durant sa première année en NBA avec les Spurs, au cours de laquelle il a été élu rookie de l’année notamment, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) tournait à 21,4 points à 46,6% aux tirs dont 32,5% à 3-points, avec 10,6 rebonds, 3,9 passes décisives, 3,6 contres, 1,2 interception et 3,7 ballons perdus en 29 minutes de jeu en moyenne.