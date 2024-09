Adam Silver sur Victor Wembanyama : « Il peut devenir une énorme star mondiale »

Alors que la nouvelle saison NBA approche, le conseil d’administration de la ligue américaine (board of governors) s’est réuni. À l’issue de cette réunion visant à déterminer les grandes lignes de l’avenir de la ligue, le Commissioner Adam Silver s’est livré à la traditionnelle conférence de presse de rentrée. Et au milieu des sujets d’expansion à de nouvelles villes ou de développement économique, le nom de Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) est sorti. Plus particulièrement lors d’une question sur la parité en termes d’exposition entre les équipes de gros marchés comme New York ou Los Angeles, et les plus petits marchés comme San Antonio :

« Les joueurs reconnaissent que cela a changé par rapport aux anciens temps. Avant, il y avait certains villes où il fallait signer pour vraiment devenir une star, notamment à cause des médias. Je pense que ce n’est plus le cas aujourd’hui. Victor Wembanyama en est l’exemple le plus récent. Il est arrivé à San Antonio, qui est un petit marché par rapport aux autres. Mais personne ne peut penser que sa popularité est plafonnée par le fait qu’il joue à San Antonio, et pas dans un plus grand marché. Surtout pas les fans français, qu’on a vus aux Jeux Olympiques. Il peut devenir une énorme star mondiale. Et cela sera déterminé par son succès individuel et collectif, et pas par la taille de son marché. »

Une déclaration qui n’a fait qu’ajouter du grain à moudre aux continuels débats sur le potentiel du phénomène français, et la place qu’il pourrait avoir dans l’histoire de la ligue s’il continue sur cette lancée. Pour Adam Silver, la taille et le niveau de médiatisation de la ville où il joue n’y changera rien. Notamment car la NBA est devenue une ligue globale, qui attire des fans dans le monde entier. Victor Wembanyama, égérie de marques comme Nike ou Louis Vuitton, l’a bien compris. Et les highlights se transmettent aujourd’hui avant tout par les réseaux sociaux, accessibles partout et n’importe quand.

Le regard tourné vers la saison à venir

Pour que Victor Wembanyama devienne une « énorme star mondiale », il va surtout devoir le prouver sur le terrain. Après les Jeux Olympiques, le natif de Chesnay a pris des vacances loin des caméras au Costa Rica. Avant de revenir à San Antonio le week-end du 25 août. Il y a débuté la préparation de sa saison sophomore, où il est largement attendu sur le plan individuel, comme sur le plan collectif avec les Spurs (avant-derniers de la Conférence Ouest en 2023-24).

Selon L’Équipe, le Rookie de l’année s’infligerait une préparation intense, et n’aurait pas quitté la salle d’entraînement un seul jour depuis son arrivée. Son retour devant les caméras se fera le 30 septembre lors du Media Day. Avant d’enchaîner sur le traditionnel camp d’entraînement et les matchs de pré-saison. Le début de saison de San Antonio aura lieu dans la nuit du 24 au 25 octobre face aux Dallas Mavericks. Celui qui estimait avoir atteint seulement 15% de son potentiel avait promis que « le futur » des Spurs allait « être fun. »