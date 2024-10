Guerschon Yabusele prêt à montrer ses progrès depuis sa première carrière NBA : « C’était un long chemin »

Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) a joué ses premières minutes sur un parquet de NBA depuis mai 2019. Le Français a pris part aux trois premiers matchs de pré-saison de sa nouvelle équipe des Sixers.

Après s’être amusé dans la raquette de la faible équipe des New Zealand Breakers (15 points à 6/6 aux tirs en 16 minutes), il a contribué de manière plus modeste contre les Minnesota Timberwolves (3 points et 3 rebonds en 11 minutes) et face à son ancienne équipe des Boston Celtics (8 points et 3 rebonds en 20 minutes). Mais au-delà des chiffres, il a surtout pris du plaisir en retrouvant l’environnement NBA. Ainsi que son style de jeu plus rapide, ouvert et offensif. De quoi lui permettre de mettre en valeur les qualités qu’il a développées lors de ses cinq années à l’étranger. C’est en tout cas ce qu’il a expliqué en conférence de presse et au Media Day des Sixers :

« Je ne vais pas mentir, c’était incroyable de retrouver ces sensations. C’était un long chemin mais je suis content d’être ici […] J’ai beaucoup appris ces dernières années. Avec le Real Madrid et l’équipe de France, j’ai vécu beaucoup de choses que je n’avais pas connues quand j’étais jeune aux Celtics. J’ai progressé dans mon intelligence de jeu, dans mon tir, mon agressivité et ma capacité à prendre des décisions balle en main. Je joue avec plus d’énergie mais aussi plus de contrôle qu’avant. »

Son nouveau coach Nick Nurse, qui le suivait depuis quelques années et a proposé son recrutement cet été, a abondé dans ce sens :

« Yabusele est une excellente recrue car on avait un besoin au poste 4 et c’est ce qu’il est. Il n’est pas vraiment un 3, ni un 5. Il devrait avoir une opportunité d’avoir un impact sur la rotation […] Il est habitué à faire du post-up. C’est comme ça qu’il était utilisé en France et en Europe. Quand ils switch sur un défenseur plus petit, il est large donc difficile à contourner. Donc il peut aller dans la raquette, jouer au poste et marquer. »

Une saison entre les postes 4 et 5 ?

C’est en effet de cette manière que Yabusele est utilisé lors de ses premiers pas aux Sixers. Au sein de la première rotation en sortie de banc (7 ou 8e homme), il est utilisé au poste de pivot, principalement à cause de l’absence temporaire de Joël Embiid. Il peut alors faire étalage de son jeu au poste. Ainsi que de sa capacité à prendre des bonnes décisions en pick-and-roll. Une science du jeu sur laquelle il a largement progressé ces dernières années grâce à son apprentissage au Real Madrid.

Le n°16 de la Draft 2016 s’est aussi dit prêt à dégainer son tir extérieur quand son coéquipier ex-MVP Joël Embiid sera de retour : « Il va attirer beaucoup de défenseurs dans la raquette. Donc quand il ressortira la balle, je dois être prêt à rentrer ces 3-points. » Là-aussi, le Yabusele de 2024 (41,7% en moyenne sur ses trois dernières saisons en EuroLeague) n’a plus rien à voir avec celui de 2019 (32,3% sur ses deux saisons en NBA). Il a eu quelques semaines pour s’habituer à la ligne plus éloignée qu’en Europe. Avec son expérience et son profil, “l’ours dansant” peut combler un besoin aux Sixers. Andre Drummond, qui sera pourtant en concurrence avec lui dans la rotation intérieure, a dit que l’équipe « avait besoin d’un joueur comme lui. »