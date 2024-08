Guerschon Yabusele : « Quand l’opportunité d’aller en NBA arrive, tu n’y réfléchis pas à deux fois »

C’est désormais officiel : Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) est un joueur des Philadelphia Sixers. Une dizaine de jours après la fuite de l’information auprès d’ESPN, la franchise de Pennsylvanie a annoncé publiquement l’arrivée de son nouveau joueur. Guerschon Yabusele, qui portera autant son âge que son département d’origine (Eure-et-Loir) sur son maillot avec le n°28, est arrivé ce vendredi 30 août à Philadelphie.

« Peu de joueurs ont une seconde chance en NBA »

De retour de vacances, il a été présenté au public et à la presse. Il a notamment raconté que c’était pendant ces vacances post-Jeux Olympiques qu’il a reçu le fameux appel lui apprenant l’intérêt de la NBA et des Sixers, pour un contrat au minimum salarial à 2,1 millions de dollars. L’ailier-fort français avait seulement autorisé son agent à le déranger pendant sa période de repos avec ses proches, sur l’île de Saint-Martin. Et une fois que celui-ci lui a apporté la bonne nouvelle, il n’a pas eu à réfléchir longtemps :

« Je pense que peu de joueurs ont une seconde chance en NBA. Donc quand l’opportunité arrive, tu n’y réfléchis pas à deux fois. Même si j’étais à Madrid et qu’il y avait un buy-out. Mais j’avais juste envie de tenter, et de progresser. J’ai l’impression que si on ne revient pas en NBA, on passe toute sa carrière à se dire “et si, et si, et si…”. Donc j’ai saisi l’opportunité et décidé de venir ici pour essayer une seconde fois […] J’étais évidemment dans ma zone de confort en Europe, je ne peux pas mentir. Mais j’ai toujours voulu retourner en NBA, pour avoir une chance de rester dans la ligue. »

Il n’est plus le même joueur

« L’ours dansant », comme l’avaient surnommé les Américains, revient donc en NBA cinq ans après son départ forcé des Boston Celtics, en 2019. En ce qui concerne le choix de l’équipe de cette deuxième carrière, les Sixers étaient « la seule équipe à lui donner une chance. » Il a aussi pu bénéficier des conseils avisés de deux amis et coéquipiers en équipe de France, tous les deux passés par Philadelphie : Timothé Luwawu-Cabarrot (2016-2018) et Nicolas Batum (2023-2024).

« Mon ami Timothé Luwawu-Cabrrot a joué ici… Quand on était en NBA, il m’avait un peu montré la ville. Et puis quand la rumeur est apparue sur internet, j’ai parlé à Nicolas Batum. Il m’a dit que Nick Nurse était un très bon coach, et m’a parlé de la ville, des fans etc. Il me disait à quel point ça serait un bon point de chute pour moi. »

Guerschon Yabusele prendra d’ailleurs la place de ce dernier sur le poste 3-4 dépourvu des Sixers. Reste à voir s’il sera titulaire comme son prédécesseur. Le camp d’entraînement qui débutera le 1er octobre sera une première opportunité pour prouver sa valeur au staff. Celui qui a fait des adieux touchants au Real Madrid dans une lettre dit ne plus être le même joueur que lors de son dernier passage en Europe. Avec une année en Chine mais surtout quatre en Europe, le natif de Dreux a largement progressé dans le jeu, surtout… « mentalement. Je prends les choses comme elles viennent, la manière avec laquelle je contrôle ce que je fais. Bien sûr, j’ai progressé techniquement, mais j’ai surtout énormément appris ».

Sa campagne olympique, lors de laquelle il a atteint les 14 points de moyenne avec une pointe à 20 unités en finale contre les États-Unis, a impressionné le monde du basket. Ce premier contrat obtenu, l’objectif sera maintenant de s’installer sur la longueur en NBA.