« Trois saisons inoubliables » : l’heure des adieux officiels entre Guerschon Yabusele et le Real Madrid

Onze jours après l’annonce de son arrivée à Philadelphie, Guerschon Yabusele n’est officiellement plus un joueur du Real Madrid. L’intérieur eurélien et le club espagnol sont parvenus à un accord de séparation, alors que leur contrat commun courait jusqu’en 2025. Dans un communiqué, l’institution merengue a insisté sur « sa gratitude et son amour » pour les trois saisons partagées ensemble, « souhaitant le meilleur » à Yabusele et sa famille pour cette nouvelle étape.

De son côté, arrivé en 2021 dans la capitale espagnole en provenance de l’ASVEL, le double vice-champion olympique a clamé sa chance d’avoir pu remporter sept trophées avec le Real Madrid : une EuroLeague, deux Liga Endesa, une Coupe du Roi et trois Supercoupe d’Espagne.

« Je suis très ému en écrivant ces lignes », indique l’international français. « J’ai rejoint le Real Madrid en 2021 lors d’un tournant de ma vie, avec l’envie de faire avancer ma carrière. Dès que je suis arrivé, le Real Madrid a tout fait pour que ma famille et moi nous sentions comme à la maison et je suis tellement reconnaissant pour ça. J’ai rapidement été impressionné par le club, l’un des meilleurs du monde, avec lequel j’ai été assez chanceux de remporter sept trophées. En trois saisons, malgré les hauts et les bas, j’ai grandi en tant qu’homme, appris des plus grands et suis devenu un meilleur basketteur. Merci au club, au staff technique, à mes coéquipiers et aux supporters pour ces trois saisons inoubliables. »