Guerschon Yabusele va perdre plus d’argent qu’il n’en gagnera en signant aux Sixers

Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) est désormais un joueur des Philadelphie Sixers. L’ailier-fort français effectue son retour en NBA pour la première fois depuis juillet 2019, date à laquelle son contrat rookie était coupé par les Boston Celtics. Après cinq saisons passées en Asie puis en Europe, il retourne ainsi dans la prestigieuse ligue américaine. Et dans une situation similaire, au sein d’une équipe compétitive dans la Conférence Est. Sauf que cette fois, il aura un salaire inférieur à ce qu’il touchait annuellement avec son contrat de n°16 de Draft (3,2 millions de dollars). L’ours dansant a en effet signé au salaire minimum pour les Sixers, soit 2,09 millions de dollars en 2024/25. Un salaire qui ne lui permet même pas de couvrir les dépenses engagées pour jouer outre-atlantique.

Un investissement financier de sa poche

Car Yabusele était encore sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2025. Un buy-out doit donc être payé pour qu’il puisse s’envoler vers la NBA. Celui-ci est estimé à 2,5 millions d’euros, soit environ 2,78 millions de dollars. Les Sixers pourront prendre en charge 850 000 dollars sur cette somme, ce qui laisse environ 1,93 millions de dollars à la charge… du joueur. Soit plus que son futur salaire en comptant les taxes. Une situation rare. Selon les informations de l’Équipe, un échelonnement des paiements est prévu par le Real Madrid, pour faciliter la situation. Il n’en reste que ce choix de Yabusele est un pari sur l’avenir. Il compte en effet capitaliser sur cette chance accordée la saison prochaine pour aller chercher un contrat pluriannuel. Et ainsi amortir cette dépense à la signature. Le n°7 français est dans son prime et au maximum de sa cote dans le monde du basket. C’était donc le bon moment pour effectuer cette transition. Pour l’instant, l’intérêt est plus sportif que financier.

Quelles garanties ?

Et pour s’installer sur la durée en NBA, le natif de Dreux va avoir besoin de temps de jeu. Il a dû être rassuré sur ce point par le coach Nick Nurse, qui l’a personnellement appelé pour le convaincre, lui expliquant qu’il le suivait depuis plusieurs années, toujours selon l’Équipe. C’est ainsi que Yabusele a choisi les Sixers plutôt que les Los Angeles Clippers et les Cleveland Cavaliers, qui étaient aussi intéressés par son profil. De plus, il rejoint une équipe qui vise le titre avec son trio Joël Embiid / Paul George / Tyrese Maxey, ce qui devait être dans ses exigences en sortant de trois années au Real Madrid où il a tout gagné. Yabusele va rejoindre les États-Unis et sa nouvelle équipe à la mi-septembre, afin de préparer le camp d’entraînement qui débutera en octobre. Et si son aventure américaine se passe mal, il aura toujours des portes de sortie en Europe.

Quel rôle aux Sixers ? Guerschon Yabusele arrive dans une équipe compétitive, mais qui manque de profondeur d’effectif. Notamment sur son poste. Il est le seul ailier-fort de formation dans l’équipe, même si des joueurs comme Caleb Martin, Paul George ou Kenyon Martin Jr sont habitués à dépanner sur ce poste. Yabusele sera en concurrence avec ces derniers, et aura probablement un temps de jeu fluctuant en fonction des match-ups et des états de forme. Mais en tout cas, rien n’est bouché devant lui. Avec son profil unique, il peut tout à fait gagner sa place.