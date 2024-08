Guerschon Yabusele de retour en NBA, chez les Sixers de Philadelphie !

Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) va bien revenir en NBA, chez les Sixers de Philadelphie. Excellent lors des phases finales des Jeux olympiques, l’ailier-fort a de nouveau tapé dans l’œil des recruteurs de la grande ligue nord américaine.

Free agent F Guerschon Yabusele has agreed on a one-year, $2.1 million minimum deal with the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN. Yabusele is rejoining the NBA’s Eastern Conference after leaving the Boston Celtics for Real Madrid in 2019. pic.twitter.com/imZ6yfYYMe — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 18, 2024

Cinq ans après son départ de Boston, franchise qui l’avait drafté en 16e position en 2016, l’international français va retrouver sa place dans la meilleure ligue du monde. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le natif de Dreux s’est engagé pour une saison chez les Sixers de Philadelphie, pour un contrat de 2,1 million de dollars. Sur place, il épaulera Joel Embiid dans la raquette et fera équipe avec Paul George, la recrue star de l’intersaison de la franchise de Pennsylvanie.

De retour en NBA, cinq ans après

Peu utilisé par Boston entre 2017 et 2019, Guerschon Yabusele était reparti en Chine où il était déjà passé en 2016-2017, entre sa saison à Rouen et son exercice rookie aux Celtics. Mais le COVID-19 l’a ramené en France et peu avant le confinement, il a rejoint l’ASVEL. Prolongé dans la foulée par l’ASVEL, il y a explosé en 2020-2021. De quoi l’installer en équipe de France mais aussi convaincre le Real Madrid de le signer. Depuis 2021, il y faisait des ravages, que ce soit chez le club le plus titré d’Europe ou en équipe nationale. C’est d’ailleurs ses performances en Bleus, notamment contre Team USA en finale (20 points, dont 15 en première mi-temps et un énorme dunk sur LeBron James), qui lui ont permis de convaincre les Sixers de l’engager. Sur les réseaux sociaux, des milliers d’internautes militaient en faveur de son retour en NBA. C’est désormais chose faite. Guerschon Yabusele, petit intérieur tonique, puissant, athlétique et très fort shooteur va tenter de s’installer dans un effectif des Sixers qui joue les premiers rôles à l’Est depuis des années. Par la même occasion, il quitte le Real Madrid. Avec la possibilité sans nul doute de retrouver un gros club européen si d’aventure sa deuxième expérience en NBA ne se passait pas aussi bien qu’espéré.