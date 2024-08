Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) a jeté un pavé dans la marre sur les réseaux sociaux dimanche 11 août en fin d’après-midi. Au sortir de la cruelle défaite des Françaises face à Team USA en finale, l’intérieur du Real Madrid se fendait ainsi de quelques mots sur son compte X. « J’ai longtemps attendu une seconde chance… Maintenant, je suis prêt. » Un appel du pied évident à la NBA, par laquelle le 16e choix de la Draft 2016 de Boston est passé deux années durant (2016 à 2018), pour autant de saisons anecdotiques (2,3 points, 1,4 rebond et 0,4 passe décisive en 74 matchs).

Been waiting for a 2nd chance.. I’m ready 😤🧸 — Guerschon Yabusele (@yabusele28) August 11, 2024

Un buy-out à 2,5 millions d’euros pour Guerschon Yabusele

Mais au terme d’un superbe tournoi olympique (14,0 points, 3,3 rebonds et 1,0 passe décisive en 23 minutes de jeu), récompensé par une place dans le 2e cinq majeur idéal de la compétition, Guerschon Yabusele, dont les droits appartiennent toujours aux Celtics, a donc tenu à faire savoir à la grande ligue qu’il était prêt pour un retour. Un come-back possible dès cet été, même si il faut considérer la clause de sortie pour la NBA présente à son contrat, d’un montant de 2,5 M$ (dont 850 000$ maximum à la charge de la franchise intéressée). À compter de 2025, le natif de Dreux sera en revanche « free agent ».

Mathias Lessort et Isaïa Cordinier également dans la boucle ?

Très en vue lui aussi sur la deuxième semaine de compétition (9,3 points et 4 rebonds en 15 minutes), Mathias Lessort (2,06 m, 28 ans) n’a pas tardé à réagir, toujours via X. L’intérieur du Panathinaïkos a ainsi répondu à son coéquipier en sélection. « J’ai entendu dire que toi (Guerschon Yabusele), moi et Isaïa Cordinier étions free agents l’an prochain. » Son partenaire Guerschon Yabusele a renchéri : « Ils devront peut être nous prendre tous les trois. » Un message pour le moins explicite du pivot du Panathinaïkos, qui n’hésitait pas à inclure dans son post la révélation tricolore de ce tournoi olympique : Isaïa Cordinier (1,96 m, 27 ans).

Si les deux autres internationaux ont également été draftés (Lessort 50e choix des Philadelphie Sixers lors de la Draft 2017 et Cordinier 44e choix des Atlanta Hawks de la Draft 2016) et que Mathias Lessort aurait été en discussion avec les Knicks cet été, aucun n’a à ce jour eu sa chance en NBA. Le moment serait-il enfin arrivé pour nos Bleus ?