Guerschon Yabusele raconte le dunk d’une vie sur LeBron James : « Je vais mettre le poster chez moi »

Un éclair dans la nuit parisienne. Et un crime de lèse-majesté. Sur la plus grande scène du basket mondial, Guerschon Yabusele a dunké sur LeBron James comme rarement quelqu’un était monté sur le King. L’action d’une carrière, à l’image de Vince Carter sur Frédéric Weis en finale des JO 2000, sans la médaille d’or au bout malheureusement.

Alors que les Bleus menaçaient de décrocher avant la mi-temps (33-40, 18e minute), l’intérieur du Real Madrid a électrisé Bercy. Servi en tête de raquette par Nando De Colo, le natif de Dreux a feinté un main à main avec Frank Ntilikina avant de foncer tête baissée vers le cercle depuis le côté droit, débordant Devin Booker. Initialement en défense sur Mathias Lessort, LeBron James arrive en aide, tente de placer ses appuis à temps. Trop tard. Le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA joue le passage en force, à défaut de sauter au contre. Il se prendra un buffle pleine vitesse dans le torse, finissant les quatre fers par terre, avec la faute sifflée contre lui.

« Je suis quelqu’un de très humble mais oui, c’était une action incroyable », souffle Guerschon Yabusele. « Quand je le vois comme LeBron James comme ça devant, je me dis que c’est soit je dunke, soit il me contre, donc je n’ai pas le choix, je ne peux pas aller faire de lay-up. À ce moment-là, tu ne réfléchis pas. Finalement, cette action nous a mis un coup à tous, ça nous a vraiment poussés. De ce que j’ai cru comprendre, tout le monde parle de cette action. Je vais quand même mettre le poster chez moi (il sourit). »

😱😱 Guerschon Yabusele, l’énorme poster sur LeBron James !! pic.twitter.com/fwewlQwqtV — BeBasket (@Be_BasketFr) August 10, 2024

16e choix de la Draft 2016, Guerschon Yabusele a été boudé par les Celtics lors de ses deux années en NBA, très peu utilisé par Brad Stevens à Boston. Toujours sous contrat avec le Real Madrid, l’ancien ailier-fort de la Chorale de Roanne va forcément regagner de l’intérêt au sein de l’Association, d’autant plus que cette action d’éclat n’a pas été isolée dans sa finale (20 points).

Irréprochable, Guerchon Yabusele est appelé à reprendre le flambeau en équipe de France, à devenir l’un des leaders des futurs Bleus après les retraites de Nando De Colo et Nicolas Batum. Avec la volonté, dès 2025, de stopper la malédiction des médailles d’argent, lui qui en est désormais à trois finales internationales perdues (JO 2021, EuroBasket 2022, JO 2024), en plus de ses deux défaites en finales d’EuroLeague.

« Tous ceux que j’ai vu avec la tête baissée, je leur ai dit qu’il fallait relever la tête et profiter », tente-t-il néanmoins de positiver. « Le problème avec la médaille d’argent, c’est que tu perds la finale et qu’il faut que tu rigoles après. Alors qu’avec la petite finale, tu es content de ta médaille de bronze. C’est un sentiment difficile car je ne changerais pas ça pour une troisième place. Jamais deux finales sans trois ? La prochaine, ça devrait le faire non ? (il sourit) Ça commence à me saouler aussi un peu d’avoir l’argent. Mais on a respecté le maillot, on a joué avec fierté et c’est ça qu’il faut retenir. Il faut que l’on soit contents et que l’on profite de cette médaille. Je suis fier de tout le monde, de mes coéquipiers, du staff technique. Ça n’a pas été une compétition facile, du début à la fin. Je trouve vraiment qu’on mérite cette médaille car nous sommes allés la chercher. »

À Bercy,