Zaccharie Risacher : un travail physique méticuleux pendant l’été pour se préparer à ses grands débuts en NBA

La saison 2024/25 de NBA se rapproche, avec le début des traditionnels camps d’entraînement dès la semaine prochaine. Pour les Atlanta Hawks, celui-ci débutera le 1er octobre. Leur premier match de pré-saison sera le 9 octobre, et le premier match officiel de la saison le 24 octobre contre les Nets. Zaccharie Risacher (2,07 m, 19 ans), lui, est retourné à Atlanta début septembre pour commencer à s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers.

Un travail précis, en collaboration avec Atlanta

Cet été, Risacher s’est préparé pour sa saison rookie, lui qui est tant attendu en tant que n°1 de Draft. De nombreuses photos et vidéos de ses entraînements ont été publiées sur les réseaux. On a notamment pu le voir beaucoup s’entraîner à Lyon, à la Tony Parker Academy, qu’il connaît très bien. C’est là qu’il a été encadré par un trio de préparateurs : Anthony Brossard – son coach individuel qui l’a suivi pendant son année à Bourg – pour la partie basket, Massamba M’Baye sur la partie kiné, et Mathieu Fauchart sur l’aspect physique. Ce dernier nous a expliqué en détail sur quels aspects a été axée sa préparation physique estivale. Afin de le préparer au rythme très soutenu d’une saison de 82 matchs. Ainsi que d’un rythme de jeu bien plus rapide que ce qu’il a connu en Europe :

« Zaccharie a très bien bossé cet été, et à progressé dans l’intégralité des facteurs de performance. Il est important de le souligner […] Les objectifs de l’off-season étaient plutôt orientés sur un travail de mobilité, autour des hanches, des chevilles… Avec un focus particulier sur le gainage. Bien évidemment, un travail en charge plutôt orienté sur l’aspect force dans un premier temps. La prise de masse musculaire viendra naturellement via le travail physique et nutritionnel mis en place depuis cet été […] Le travail a été mis en place en lien avec la franchise afin de continuer à être intelligent et valider les étapes dans sa progression. »

Zaccharie Risacher is getting stronger before the season starts?🤔💪👀 pic.twitter.com/1t689TQd0s — Sarahbaby (@kannaismine) August 23, 2024

Les Hawks supervisent donc avec attention le développement de leur plus haut choix de Draft depuis 1975. Même quand il est en France, loin d’eux. Ils le modulent en fonction de leurs besoins, mais aussi de ce qui est le mieux pour lui. Le travail sur sa mobilité est probablement effectué pour qu’il joue sur un poste extérieur (2 ou 3), où il est le plus à l’aise. Tout comme l’accent mis sur le gainage, qui lui sera utile pour mettre des pressions sur les extérieurs adverses. Ce qu’il faisait avec brio avec Bourg.

Malgré sa grande taille, Risacher ne devrait donc pas se diriger vers le poste 4. Notamment à cause de son poids léger, mesuré à 88 kg au NBA Combine (3e plus léger sur 26 ailiers). Sa prise de masse musculaire n’était pas nécessaire de manière immédiate et se fera sur le long-terme, comme l’a expliqué Mathieu Fauchart. Probablement pour ne pas changer son profil et son style de jeu trop tôt.

Quelle place au sein des Hawks ?

Lors des deux matchs de Summer League qu’il a joués, Risacher était titularisé au poste 2. Cette saison, il devrait jouer en majeure partie au poste 3, étant donné la présence de Dyson Daniels et Bogdan Bogdanovic à l’arrière. Mais ce poste aura de toute façon peu de valeur dans cette NBA moderne où chaque joueur peut tout faire. Risacher sera surtout attendu derrière la ligne à 3-points. Avec comme objectif de s’approcher de son pourcentage de la saison dernière (38,7% au total à 3-points). Malgré la ligne plus lointaine en NBA.

Son futur meneur Trae Young – de qui il sera largement dépendant pour avoir des ballons – avait anticipé le niveau de responsabilité du fils de Stéphane Risacher, au sein des Hawks : « Il n’aura pas besoin de faire grand-chose, juste de rentrer ses tirs ouverts et faire des stops défensifs. » Ce dans quoi il excelle, même si se limiter à cela est sûrement bien loin de ses ambitions de n°1 de Draft. Sur le plan collectif, les Hawks voudront retrouver les playoffs après les avoir manqués la saison dernière.