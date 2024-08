Trae Young voit Zaccharie Risacher comme un role-player : « Il n’aura pas besoin de faire grand chose »

Depuis sept semaines, Zaccharie Risacher (2,07 m, 19 ans) est un joueur des Atlanta Hawks. Sélectionné en n°1 de la Draft NBA 2024, l’ancien de la JL Bourg reste pourtant relativement méconnu de beaucoup de fans et de joueurs américains. La faute à un parcours cantonné à la France, contrairement par exemple à son compatriote Alexandre Sarr, qui a joué aux quatre coins du monde et a même disputé deux matchs d’exhibition à Las Vegas en septembre dernier, devant les caméras de la TV américaine.

« On sera une plus grande équipe avec lui sur l’aile »

C’est ainsi que la superstar NBA Paul George a lui-même reconnu « ne pas en savoir beaucoup » sur le n°1 de la Draft, notamment à cause du manque de highlights qui sont parvenus jusqu’aux États-Unis. Et c’est justement ce même Paul George qui a invité dans son émission de podcast un certain Trae Young, qui sera le leader de Risacher à Atlanta. Le meneur, triple All-Star a livré son ressenti sur son nouveau coéquipier français, et sur leur compatibilité :

« Honnêtement, je vois ça en lui [une pièce complémentaire pour les Hawks]. Il est encore plus grand en vrai, il fait 2,08 m avec une grande envergure, c’est un défenseur… Il n’aura pas besoin de faire grand chose, juste de rentrer ses tirs ouverts et faire des stops défensifs. On sera une plus grande équipe avec lui sur l’aile. »

Une draft de role-players ?

Trae Young voit donc Zaccharie Risacher comme un joueur avec un rôle précis, celui de 3&D. Ce qui serait relativement rare pour un premier choix de Draft, qui prend habituellement les commandes de sa nouvelle équipe. Une manière de ne pas lui mettre la pression en ayant trop d’attentes sur sa production statistique. Le n°5 de la Draft 2018 imagine d’ailleurs un destin similaire pour les autres joueurs de cette cuvée 2024 :

« Sans manquer de respect aux joueurs qui ont été draftés, certains pourraient nous surprendre, mais de l’extérieur beaucoup d’entre nous les voient comme des role-players [joueur qui remplit un seul rôle précis]. Les derniers premiers choix de draft, on avait Victor [Wembanyama] ou Anthony Edwards, c’était des gros noms. Et il n’y en a pas cette année. Reed [Sheppard] va être un super joueur NBA, comme Alex [Sarr], qui n’a pas bien joué en Summer League qui va avoir une longue carrière en NBA. J’ai l’impression que les GM ont choisi en fonction des role-players qui correspondaient le mieux à leur équipe. Ils ne seront pas des franchise-players comme Luka [Doncic] ou Zion [Williamson]. »

Dans le podcast de Paul George, Trae Young parle aussi de l'ajout de Zaccharie Risacher et Dyson Daniels. Il a l'air excité à l'idée d'avoir des joueurs aussi longs à côté de lui.pic.twitter.com/FIaqCcXrI0 — Hawks Nation France 🇫🇷 (@ATLHawksFR) August 13, 2024

Objectif playoffs dès la première année ?

En ce qui concerne Risacher, il arrive dans une équipe qui a joué les playoffs ou au moins le play-in lors des quatre dernières saisons. Une situation qui ne lui sera pas étrangère, lui qui a toujours joué les premiers rôles avec l’ASVEL ou Bourg. Mais c’est quelque chose d’inhabituel pour une franchise qui a sélectionné en premier à la Draft. Les Hawks ont donc un effectif établi et plutôt expérimenté, qui visera à être compétitif dès la saison prochaine. Zaccharie Risacher devrait cependant être titulaire, notamment grâce à ses qualités de tireur à 3-points. Sa relation avec Trae Young, qui a dépassé les 10 passes décisives de moyenne lors des deux dernières saisons, pourrait être bénéfique. Maestro du pick-and-roll, ce dernier attire les défenses et a besoin de snipers autour de lui pour sanctionner les aides défensives. Ce qu’il n’a que rarement eu ces dernières années.

Les deux coéquipiers sont rentrés en contact juste avant la Summer League, où Risacher n’a joué que deux matchs pour 14,5 points de moyenne : « Je lui ai parlé en coulisses, lui ai souhaité bonne chance pour la Summer League et ce genre de choses. On ne s’est pas encore entraînés ensemble car il jouait en Europe jusqu’à la Draft », a confié Young. Le début officiel de leur collaboration aura lieu lors du camp d’entraînement des Hawks, en octobre.