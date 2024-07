Risacher et Sarr manquent d’adresse pour leur deuxième match

Séduisants lors de leur premier duel, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) ont été moins réussite pour leur deuxième match à la Summer League NBA. Maladroits, ils ont tous les deux perdus.

Washington Wizards No. 2 pick Alexandre Sarr & Atlanta Hawks No 1 pick Zaccharie Risacher both struggled in their respective Summer League games tonight:

Sarr: 8 PTS, 4/14 FGM

Risacher: 11 PTS, 4/12 FGM

Both players were close to highlight finishes, but either missed or were… pic.twitter.com/SD06PN7Nb8

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 15, 2024