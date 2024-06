Zaccharie Risacher : « Aucune comparaison ne peut être faite avec Victor Wembanyama »

Zaccharie Risacher (2,07 m, 19 ans) est officiellement un joueur des Atlanta Hawks. S’il ne l’avait pas encore réalisé à cause des innombrables sollicitations qui ont suivi la Draft, c’est désormais le cas. L’ancien de la JL Bourg, qui portera aussi le N°10 en NBA, s’est envolé depuis New-York jusqu’à Atlanta jeudi pour être officiellement présenté par la franchise ce vendredi, en compagnie du General Manager Landry Fields et de l’autre rookie drafté en N°43, le Serbe Nikola Djurisic. L’occasion de se présenter davantage à la presse locale, qui n’est pas forcément toujours bien informée sur les joueurs internationaux.

Les premières questions ont eu pour but de mieux connaître le jeune français, son parcours et ses ambitions. Puis est logiquement venue la comparaison avec Victor Wembanyama, puisque la France est devenu le deuxième pays hors États-Unis après le Canada (en 2013 et 2014) à placer deux de ses joueurs en N°1 de Draft deux années d’affilée. Risacher, qui connaît très bien Wembanyama, a cependant tenu à nuancer la comparaison, même si elle est gratifiante pour lui :

« Je n’ai pas peur de cette comparaison. Être comparé avec Victor c’est incroyable. Après je pense que c’est le genre de joueur avec qui aucune comparaison ne peut être faite. C’est juste gratifiant, je suis content pour moi. Mais il n’y a pas de pression à se mettre, on est deux joueurs différents. On représente notre pays et on est heureux d’avoir réalisé notre rêve, on a de hautes ambitions. C’est super intéressant pour moi d’avoir pu côtoyer et voir évoluer un joueur de cette qualité en France et maintenant aux États-Unis. Je suis super content d’avoir suivi ses traces. »

Il a ensuite poursuivi sur ce statut de N°1 de Draft, relatant ne pas vouloir se mettre de pression particulière sur ses performances individuelles, mais davantage se concentrer sur le succès collectif. C’est d’ailleurs une recette qu’il a appliquée à Bourg-en-Bresse cette saison, comme il l’a déjà expliqué dans plusieurs interviews.

« Je ne pense pas qu’il y ait de pression, parce que je réalise mon rêve. J’essaye de me concentrer sur les bonnes choses, et sur le fait de jouer ici. Je suis content d’être un Hawk. J’ai envie de jouer et de gagner des matchs, c’est tout ce qui compte pour l’instant. »

Risacher va maintenant s’entraîner dans les infrastructures de la franchise dans les prochains jours. Avec comme premier objectif la Summer League, qui commencera pour les Hawks le 12 juillet face aux… Washington Wizards d’un certain Alexandre Sarr.