Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr officiellement n°1 et n°2 de la Draft !

Il est drafté à la place attendue. Dans le top 3 toute la saison, Zaccharie Risacher (2,08 m, 19 ans) avait pris la première position de la plupart des mock drafts après ses très bons playoffs de Betclic Élite avec la JL Bourg. L’intérêt des Hawks pour le Français était certain, même si celui des Spurs l’était peut-être encore plus. Alors qu’un transfert entre les deux équipes était un temps envisagé, il n’a finalement pas eu lieu. C’est donc logiquement que la franchise d’Atlanta a sélectionné Risacher, qui a effectué un workout chez eux la semaine dernière. Un contrat rookie de 57 millions de dollars l’attend sur ses quatre premières saisons.

Les choix faits par Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) ont accéléré le processus pour Risacher. Car l’ex-pensionnaire des Perth Wildcats en NBL – concurrent au choix n°1 – a fait le forcing ces dernières semaines pour être sélectionné par les Washington Wizards en N°2, en refusant un workout organisé par les Hawks pour en faire uniquement avec la franchise de la capitale. Lui et son clan estiment que c’était une meilleure situation pour lui, pour différentes raisons. Il a finalement obtenu ce qu’il voulait. Sélectionné en deuxième, Sarr rejoint son compatriote Bilal Coulibaly aux Wizards. Un contrat rookie de 51 millions de dollars l’attend sur ses quatre premières saisons.

Avec Wembanyama puis Risacher, c’est la deuxième fois de l’histoire que deux premiers choix de Draft d’affilée sont issus d’un même pays (hors États-Unis), après le Canada en 2013 et 2014 avec Anthony Bennett et Andrew Wiggins. Et avec Risacher et Sarr, la première fois de l’histoire que les choix n°1 et 2 d’une même Draft sont originaires du même pays (encore une fois, hors États-Unis).

Zaccharie Risacher à Atlanta, le meilleur environnement pour progresser ?

Chose rare, le N°1 d’une Draft rejoint une équipe compétitive. Les Atlanta Hawks ont en effet disputé les playoffs lors de leurs trois dernières saisons. Même si certaines choses sont dysfonctionnelles au sein de la franchise et pourraient d’ailleurs changer cet été, l’équipe n’est pas en reconstruction. Risacher jouera donc pour quelque chose l’année prochaine, comme il l’a fait avec Bourg-en-Bresse cette saison. De plus, il arrive dans un effectif où il pourra s’imposer sur son poste. Ni DeAndre Hunter, ni Bogdan Bogdanovic, ni AJ Griffin ne sont des titulaires indiscutables au poste 3. Reste à voir s’il pourra bénéficier de la création des deux meneurs Trae Young et Dejounte Murray, qui pourraient être sur le départ. Son intégration sera aussi facilitée par la présence des francophones Clint Capela (Suisse) et Mouhamed Gueye (Sénégal). Pour sa première conférence de presse, Risacher s’est dit enchanté de rejoindre Atlanta :

« Lors du workout avec eux, je leur ai dis ce que j’étais prêt à faire pour eux. Je leur ai dit que je voulais contribuer à une équipe qui gagne, et à faire tout ce qu’on me demandait pour y parvenir. Je peux apporter ma polyvalence, ma défense sur plusieurs postes, mon agressivité… Tout ce qui est important dans la ligue aujourd’hui. »

Car le natif de Malaga en Espagne est en effet un ailier qui peut rendre bien des services aux Hawks. Notamment grâce à sa taille (2,08 m avec chaussures), qui lui permet de jouer du poste 2 au poste 4. Il doit encore gagner en poids et en muscle pour cela, mais l’environnement NBA est propice à ce genre de transformation physique. Risacher se fondra dans le collectif des Hawks, ce qu’il a toujours fait, à Bourg comme à l’ASVEL. Notamment grâce à son shoot extérieur, dans une équipe qui tire énormément à 3 points. Il a aussi confié que son rôle exact était encore à déterminer avec le staff. Il pourrait ne pas avoir les responsabilités offensives habituelles d’un N°1 de Draft. Probablement un mal pour un bien.

Alexandre Sarr à Washington, la destination préférentielle

Alexandre Sarr n’avait effectué qu’un seul workout pendant tout son processus de pré-draft : avec les Washington Wizards. Lui et son clan avaient ciblé la franchise de la capitale comme destination préférentielle. Et l’intérêt était réciproque. Pour cause, Sarr arrive dans un effectif en reconstruction, qui a d’ailleurs transféré l’une de ses pièces majeures (Deni Avdija) quelques minutes avant le début de la Draft. Les Wizards n’ont plus connu les playoffs depuis la saison 2020/21. Et ce ne sera sûrement pas pour tout de suite. Tout est à refaire à Washington, avec des leaders instables (Kyle Kuzma et Jordan Poole) qui peuvent être transférés d’un moment à l’autre. Les dirigeants comptent bien se reposer sur leurs désormais deux tricolores (Sarr et Bilal Coulibaly) pour construire leur avenir. À noter que l’ancien espoir de Chalon Kyshawn George a été drafté en N°24 par les Wizards.

En tant que poste 5, Sarr va avoir le champs libre aux Wizards. Il apporte un rôle d’ancre défensive que les autres intérieurs de l’effectif (Marvin Bagley et Richaun Holmes) sont très loin d’apporter. Son profil est unique dans cet effectif, depuis le départ de Daniel Gafford à la trade deadline. Il devrait donc probablement être pivot titulaire dès son arrivée, et avoir un temps de jeu conséquent. C’est aussi pour cela qu’il avait jeté son dévolu sur cette franchise. Mais au-delà de l’aspect sportif, Sarr a surtout réalisé son rêve en étant drafté. Interrogé sur cela quelques minutes après son apparition sur le podium, il a voulu dédier sa Draft à son frère Olivier Sarr, les larmes aux yeux :

« Il a tout partagé avec moi. Tout ce que j’ai appris vient de lui, il m’a donné toutes ses connaissances. C’est vraiment incroyable d’avoir quelqu’un comme lui à mes côtés… J’étais présent à sa Draft [en 2021], je l’ai vécue avec lui, je sais ce que ça fait d’être non-drafté. Et moi je suis un top pick maintenant, c’est vraiment spécial. »