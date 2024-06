Zaccharie Risacher déjà au cœur d’un transfert en NBA ?

Depuis des mois, il est répété que la cuvée de Draft 2024 est une des plus faibles des dernières années. C’est aussi pourquoi il y autant d’incertitudes sur les joueurs qui seront sélectionnés dans les tous premiers choix. Les Français Zaccharie Risacher (2,07 m, 19 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) sont au cœur du débat. Notamment le premier, qui a gagné de la traction récemment pour être choisi en premier. C’est en tout cas ce que disent les dernières rumeurs.

En terminant avec le cinquième pire bilan de NBA cette saison, les San Antonio Spurs ont obtenu à la loterie un choix de draft cohérent avec leurs résultats : le quatrième. Mais en plus de cela, ils ont récupéré le huitième choix en provenance de Toronto, obtenu dans le cadre du transfert de Jakob Poeltl. Et les Spurs, déjà pourvus de jeunes à potentiel, pourraient coupler ces choix n°4 et n°8 dans le cadre d’un transfert. Notamment pour obtenir le choix n°1, selon les informations de Jonathan Givony d’ESPN et plusieurs autres sources. D’autres pièces comme un meneur – grand besoin de San Antonio – pourraient être incluses dans ce gros transfert.

À ce moment-là, Zaccharie Risacher, serait la cible prioritaire de San Antonio. Ce qu’il était déjà depuis des mois, notamment dans l’idée de recréer une connexion française avec Victor Wembanyama, son ancien coéquipier à l’ASVEL. Les Spurs veulent aussi entourer leur pivot français de talents directement prêts à contribuer afin de créer un effectif compétitif, plutôt que de jeunes moins bien cotés qui mettraient des années à se développer. Et au vu de sa saison en France et en Europe, Risacher, récemment invité dans la Green Room, semble de ce calibre-là.

Le principal intéressé va vite être mis au courant des scénarios possibles. Il s’est en effet envolé ce mercredi vers les États-Unis, après avoir complété quelques obligations comme une conférence de presse d’adieu à Bourg-en-Bresse ou encore le passage de son permis de conduire. Le temps lui sera limité pour effectuer des workouts avec les franchises NBA, puisque la Draft a lieu les 26 et 27 juin prochains.

Deux de ces entraînements privés sont déjà programmés, avec les deux franchises potentiellement au cœur de ce transfert : les Atlanta Hawks et les San Antonio Spurs, selon les informations de Skweek et d’Evan Sidery de Forbes. Il y a fort à parier que l’ailier français passera aussi par les Wizards (#2) et les Rockets (#3), les deux autres équipes dans le Top 4 de la Draft. Quant à Alexandre Sarr, il a été aperçu du côté de Washington pour effectuer un workout avec les Wizards, sa destination potentielle. Le soir de la Draft risque d’être agité.

Multiple sources throughout the league and in France are saying that the San Antonio Spurs and Atlanta Hawks have discussed a potential trade to take place on the evening of the upcoming NBA Draft.

— SpursReport (@SpursReporter) June 12, 2024