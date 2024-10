Les Wizards vont permettre à Bilal Coulibaly de « plus souvent jouer avec la balle et attaquer le cercle »

La saison 2024/25 de NBA se rapproche de plus en plus, avec les traditionnels camps d’entraînement qui ont commencé cette semaine. Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans), lui, est retourné à Washington début septembre après avoir pris un break après les Jeux Olympiques.

L’ailier français se lance dans sa saison sophomore revigoré par l’expérience olympique avec l’équipe de France, même s’il en a été une vraie déception à titre individuel. Et surtout rétabli à 100% après sa fracture au poignet qui lui a fait rater les quinze derniers matchs de sa saison rookie. Il est désormais prêt à passer un cap, surtout offensivement. C’est en tout cas ce qu’attend de lui sa franchise, comme l’a expliqué le General Manager Will Dawkins à la TV locale : « Vous allez le voir plus souvent avec la balle et attaquer le cercle. Une fois qu’il aura pris des épaules pour encaisser les contacts, il pourra davantage marquer ». Avec 8,4 points et 7 tirs pris en moyenne la saison dernière, Coulibaly a en effet eu un rôle plutôt mineur en attaque. D’autant plus qu’il lui a fallu s’adapter au style de jeu NBA, différent de tout ce qu’il avait connu. Ainsi qu’à une ligne des 3 points plus éloignée qu’en Europe (34,6% de réussite).

Arriver à davantage poser la balle au sol

Bilal Coulibaly est arrivé en NBA avec un jeu offensif en développement. « On savait qu’il serait d’abord un joueur défensif » a confirmé Will Dawkins. Ce qu’il a superbement mis en place en défendant chaque soir sur le meilleur attaquant adverse, sur trois postes. Mais cette saison, il sera donc attendu qu’il fasse mieux de l’autre côté du terrain. « J’ai surtout travaillé sur mon contrôle de balle cet été, pour pouvoir pousser la balle en transition, mettre en place des systèmes et faire jouer mes coéquipiers » a-t-il révélé au Media Day il y a quelques jours. Ce qu’il avait montré la saison dernière, mais seulement par flashs. Le reste du temps, il était en bout de chaîne d’une attaque dysfonctionnelle et monopolisée par les deux scoreurs Kyle Kuzma et Jordan Poole. Quasiment les trois quarts de ses paniers (73,6%) étaient à la suite d’une passe décisive d’un de ses coéquipiers. Un pourcentage dans la moyenne des “3&D” (3 points et défense) du championnat, qui dénote de relativement peu de prises d’initiative de sa part. Or le but est de ne pas l’enfermer dans cette case. Il devrait avoir plus d’occasions d’attaquer le panier et de créer des tirs pour lui-même et ses coéquipiers.

Looking forward to seeing Bilal Coulibaly’s growth as a driver in year two He certainly offered some intriguing flashes as a 19-year-old rookie ⬇️ pic.twitter.com/QIV8rEYxBs — Brett Usher (@UsherNBA) October 1, 2024

La voie est libre

Le départ de Deni Avdija vers Portland a sûrement libéré le poste d’ailier titulaire pour Coulibaly. Après avoir été titulaire 15 matchs sur 63 pendant sa saison rookie, il est probable qu’il le soit toute sa saison sophomore. Celui qui a dévoilé avoir grandi cet été (2,03 m sans chaussures, 2,06 m avec) a avoué ne pas penser à son futur rôle, se disant tout de même « beaucoup plus confiant » que la saison dernière. « Je connais l’équipe et maintenant je sais comment se passe une saison NBA ». La franchise de la capitale étant en pleine reconstruction, elle attend beaucoup de son n°7 de Draft 2023. Tout comme de son compatriote Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), drafté en n°2 cette année. « J’adore Alex. Il est très long, c’est un contreur fou à l’entraînement, j’adore voir ça. Défensivement on peut faire un bon duo ». Les deux auront tout le loisir de tenter des choses au sein d’un effectif qui ne pourra probablement pas atteindre le play-in. Et encore moins les playoffs. Coulibaly et Sarr peuvent devenir des pièces centrales du futur des Wizards s’ils montrent qu’ils peuvent dominer en attaque.

Les Wizards auront leur premier match de pré-saison dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 octobre face aux Raptors. Et leur premier match officiel de la saison le 25 octobre contre les Celtics.