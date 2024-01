Bilal Coulibaly unique joueur intouchable du côté des Wizards

La trade deadline du 8 février approche à grands pas en NBA. Les franchises commencent donc à s’activer sur le marché des transferts. Afin de trouver une porte de sortie pour certains de leurs joueurs, ou pour acquérir des joueurs qu’elles ont ciblé. Les équipes de fond de classement sont particulièrement à même d’être actives dans les deux prochaines semaines. Parmi elles, les Wizards, qui figurent en avant-dernière position de la Conférence Est avec un triste bilan de 7 victoires pour 35 défaites. Plusieurs de leurs joueurs ont été cités dans les rumeurs de transfert dernièrement. Selon Shams Charania, la situation est même radicale : tous les joueurs des Wizards sont disponibles pour être transférés. Tous à part un, le seul à être « hors de la table » des négociations selon l’insider : Bilal Coulibaly (2,03m, 19 ans).

"The reality is there's one player that is off the table for the Wizards, and that's their top pick in last year's draft, Bilal Coulibaly."@ShamsCharania on if the Wizards have any untouchable players coming up on the trade deadline. pic.twitter.com/5N2hs2n535

— Run It Back (@RunItBackFDTV) January 22, 2024