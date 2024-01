« Beaucoup d’émotions » : retour gagnant pour Victor Wembanyama avec Spurs contre Bilal Coulibaly et les Wizards

Amis de longue date jusque’à être coéquipiers aux Mets 92 l’an dernier, Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly se sont affrontés pour la première fois en NBA, ce samedi soir. Chez les Wizards, ce sont les Spurs qui ont fini par l’emporter sur le fil (victoire 131-127). Leurs hôtes comptaient pourtant douze points d’avance à cinq minutes de la fin mais les hommes de Gregg Popovich ont mieux géré le money time pour s’imposer de quatre points.

Victor Wembanyama, absent lors du premier match du back to back vendredi à Charlotte, a été décisif : il termine avec 24 points à 10/21 aux tirs, 8 rebonds et 4 passes en 28 minutes. « Je trouve qu’on était lents en début de match, je me sentais lent, j’avais les jambes lourdes », rembobine Wemby. « Mais en jouant collectif, et en obtenant quelques stops en défense, nous avons fini par retrouver nos sensations. »

« On s’est un peu trash-talké »

Au-delà de la rencontre, l’un comme l’autre ont pu apprécié leurs retrouvailles, sept mois après la finale de Betclic ÉLITE perdue en trois manches face à l’AS Monaco. « C’est beaucoup d’émotion », souffle Victor Wembanyama. « Je suis tellement fier de lui. J’adore voir ceux que j’aime réaliser leurs rêves. Et il n’en est qu’au début. On voit très bien qu’il est le joueur le plus prometteur de son équipe. » Bilal Coulibaly, auteur lui aussi d’un match solide (14 points à 6/9 aux tirs, 4 rebonds et 1 passe en 23 minutes), a également eu un petit mot pour la nouvelle vedette de la NBA. « On est très fier l’un de l’autre », relève-t-il. « C’était notre rêve. Petits, on regardait les vidéos de LeBron James ensemble en rêvant de jouer en NBA un jour et maintenant, c’est la réalité. » Avant d’ajouter : « On s’est un peu trash-talké mais c’était très enfantin, comme deux frères qui s’amusent. »