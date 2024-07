Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly ravis de jouer ensemble : « On peut être un duo très impactant »

Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) est officiellement un Washington Wizard. Drafté en N°2 fin juin, l’intérieur passé par le Real Madrid, l’Overtime Élite et les Perth Wildcats va entamer un nouveau chapitre de sa carrière.

Relever la situation des Wizards : « Un challenge »

Et celui-ci a commencé ce week-end par sa présentation officielle devant les médias locaux à Washington. Alexandre Sarr y a enchaîné les obligations médiatiques. Ce afin que le public américain – pas toujours bien informé sur les joueurs internationaux – apprenne à mieux le connaître ainsi que son parcours. Il était en compagnie du General Manager des Wizards Will Dawkins, ainsi que les deux autres rookies Bub Carrington (n°14) et Kyshawn George (n°24). Alexandre Sarr arrive dans une franchise en reconstruction. Il s’est dit pleinement conscient de cette situation, la considérant comme un « challenge ». Les Wizards ont en effet terminé la saison dernière avec le deuxième pire bilan de NBA (15 victoires, 67 défaites). Et pour redresser la situation, la franchise compte bien sur ses désormais deux joueurs français, qui sont des pierres angulaires de leur projet : Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly (2,03 m, 19 ans).

L'avis de Bilal Coulibaly sur la sélection d'Alexandre Sarr aux Washington Wizards ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/BJeWSbcRJR — Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

« Je pense qu’on peut être très bons défensivement »

Le premier, même s’il est bilingue, verra son intégration facilitée d’un joueur qui parle sa langue natale. Le natif de Bordeaux parle d’ailleurs de Coulibaly comme d’un joueur avec qui « on jouera peut-être ensemble en équipe nationale dans le futur. » La route des deux tricolores ne s’est encore jamais croisée jusqu’ici, même en équipe de France de jeunes. Ils admettent tous les deux ne pas vraiment se connaître aujourd’hui, mais avoir hâte de faire connaissance.

Quant à leur association sur le terrain, il est fort probable qu’ils soient tous les deux titulaires avec les Wizards. De quoi renforcer la base défensive de l’équipe, qui fut la troisième pire défense de NBA la saison dernière. Dans sa conférence de presse d’introduction, Alexandre Sarr a d’ailleurs expliqué que pour lui, « tout commence par la défense. » Avant de développer sur le potentiel défensif de son duo avec Bilal Coulibaly.

« Je pense qu’on peut être très bons défensivement. On peut switcher sur les pick-and-rolls, ça peut être très intéressant. Ou peu importe ce que le coach nous réserve. On peut être très impactants. »

Actuellement avec l’équipe de France, Bilal Coulibaly a lui aussi été interrogé sur son nouveau coéquipier français : « C’est cool, ça fait du bien. Et je pense qu’il va vraiment bien fit avec l’équipe. Je suis vraiment content pour lui ». Le GM des Wizards Will Dawkins a notamment révélé que pendant le processus de Draft, Coulibaly avait été d’une aide précieuse pour mieux cerner Sarr, expliquant qu’il était un joueur principalement défensif et une bonne personne en dehors des terrains. Il a pleinement participé à sa sélection en N°2, jusque dans les dernières heures. Avant de lui souhaiter la bienvenue par message, en français dans le texte. Enfin, Dawkins s’est étendu sur ce duo : « On voit leur côté athlétique, leur longueur, leur mentalité de défenseur… Et on veut être une équipe défensive ». Si Coulibaly jouera poste 2 ou 3 titulaire la saison prochaine, Sarr devrait être aligné au poste 4, étant donné la récente signature du pivot lituanien Jonas Valanciunas. Ce qui sera une découverte pour le Français, pivot de formation.