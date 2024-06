Kyshawn George retenu en 24e position de la Draft, le tableau complet

Ancien joueur de l’Élan Chalon, Kyshawn George (20 ans) a été retenu à la 24e position de la Draft NBA 2024, juste devant Pacôme Dadiet. Le Suisse d’origine canadienne va évoluer aux Washington Wizards après avoir été retenu par les New York Knicks.

Kyshawn George is selected 24th overall by the @nyknicks in the 2024 #NBADraft presented by State Farm!

Watch on ABC & ESPN. pic.twitter.com/U89ZIXi0Me

— NBA (@NBA) June 27, 2024