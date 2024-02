La défense de Bilal Coulibaly complimentée par… Kevin Durant

Il avait déjà été adoubé par Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo lors de la confrontation entre Wizards et Bucks plus tôt dans la saison. Cette fois, c’est une autre superstar qui a complimenté Bilal Coulibaly (2,03m, 19 ans). Et pas des moindres. Après que les Wizards aient reçu la visite des Suns le soir du dimanche 4 février (défaite 112-140), Kevin Durant est revenu sur le défi physique proposé par les jeunes joueurs de Washington. Et notamment par Coulibaly. En l’absence de Kyle Kuzma, c’est en effet le Français qui a défendu sur le MVP de 2014, qui a fini à seulement 18 points.

Ce soir-là, Durant n’a marqué que 5 points lorsqu’il était défendu par Coulibaly. Sur 5 minutes et 38 secondes d’opposition directe, il n’a pris que 4 tirs (pour 2 rentrés), n’a provoqué qu’une faute et a perdu une fois la balle. Ses tirs rentrés étaient bien contestés par le Français, mais son talent offensif hors-norme a fait la différence. Après la rencontre, interrogé par un journaliste des Wizards dans les vestiaires, Durant a tout de même tenu à complimenter l’ancien des Metropolitans 92 ainsi que Deni Avdija, avec qui le staff a partagé cette terrible mission défensive.

« Ils étaient physiques, m’ont rendu la vie dure. J’ai rentré des fadeaways mais c’était des tirs compliqués. Je respecte les gars qui jouent physique avec moi, qui s’en foutent de qui je suis. Ça me pousse à devenir meilleur… Ces jeunes ont eu l’opportunité de défendre sur un joueur comme moi, les coachs leur ont fait confiance, et ils ont joué dur comme ça. Je respecte ça. »

Kevin Durant on the challenges posed by Deni Avdija and Bilal Coulibaly on defense today:

"I respect dudes that play physical, that just don't give a sh*t what my name is."

Says he respects young guys playing hard against players like him.

