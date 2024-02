Gobert et Minnesota retrouvent la victoire, Killian Hayes encore en DNP

Minnesota a retrouvé la victoire ce dimanche 4 février. Défaits par Orlando deux jours plus tôt, les Timberwolves ont facilement dominé les Houston Rockets (111-90) à domicile.

Face à un pivot montant de la NBA, Alperen Sengun (15 points à 7/14 aux tirs, 10 rebonds et 3 balles perdues en 31 minutes), Rudy Gobert a dominé (17 points à 7/9, 13 rebonds et 4 contres en 31 minutes). Le Picard a même piqué la balle au jeune Turc pour aller dunker tout seul en contre-attaque.

Rudy Gobert lors de la victoire face aux Rockets 17 POINTS

13 REBONDS

1 AST / 1 STL

C’est la 35e victoire des Timberwolves, en 50 matches. Soit le même bilan que le Thunder d’Oklahoma City qui s’en est tiré après double-prolongations contre Toronto (135-127). OKC, peu adepte du tir à 3-points, en a tenté 63 pour 23 réussites (record de la franchise égalé). Avec les absences de plusieurs coéquipiers, Ousmane Dieng continue de jouer (2 points à 1/3 et 1 rebond en 9 minutes). En revanche, Olivier Sarr n’est pas entré en jeu.

Bilal Coulibaly dans le dur

Minnesota et OKC devancent de peu les Los Angeles Clippers (33 victoires et 15 défaites) de Moussa Diabaté (toujours blessé) et Denver (35 victoires et 16 défaites). Les Nuggets ont logiquement battu Portland (112-103). Rayan Rupert, sur la feuille de match, n’a pas joué. Killian Hayes a vécu la même chose avec Détroit. Pour la troisième fois de suite, il a vécu un DNP (« did not play », soit « n’a pas joué ») dans la défaite de Détroit contre le Magic d’Orlando de Franz Wagner (38 points à 17/25). Si Frank Ntilikina n’est pas entrécontre Indiana en revanche, lors de la défaite de Charlotte (99-115), c’est parce qu’il était touché à la hanche droite.

En revanche, Bilal Coulibaly a joué, et beaucoup, contre Phoenix. Dans le cinq majeur, le rookie a passé 25 minutes sur le parquet pour seulement 2 tirs tentés (et ratés) et un 1 rebond. Il a fini à -25 au +/- lors du large revers de Washington D.C. contre les Suns (112-140). Malgré l’ampleur de l’écart, Théo Maledon n’est pas entré en jeu, lui qui n’a jamais été sur la feuille de match depuis son arrivée dans l’Arizona.