Bilal Coulibaly vanté par Antetokounmpo, Gobert et les Wolves gagnent encore

Les semaines passent et les Washington Wizards enchaînent les défaites. Ce lundi contre Milwaukee (129-142), ils ont enregistré leur 11e revers de la saison, en 13 matches. Mais Bilal Coulibaly s’est une nouvelle distingué en sortie de banc.

Contre Milwaukee, l’arrière/ailier français a cumulé 12 points à 5/7 aux tirs, dont 2/2 à 3-points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions en 25 minutes. Surtout, il a terminé avec le deuxième meilleur +/- (+4) de son équipe.

Bourreau des Wizards, avec 42 points à 20/23 aux tirs, 13 rebonds et 8 passes décisives en 34 minutes, Giannis Antetokounmpo a remarqué sa potentialité.

