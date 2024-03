Les Wizards saluent unanimement la belle saison rookie de Bilal Coulibaly

En début de semaine, la saison de Bilal Coulibaly (2,03 m, 19 ans) s’arrêtait brutalement. Une fracture au poignet droit contractée en plein match face aux Bulls obligeait sa franchise à terminer sa saison rookie, après 63 matchs disputés. La blessure de l’ailier français ne nécessitait pas d’intervention chirurgicale, mais seulement beaucoup de précaution pour ne pas que cela mette en danger son avenir, notamment vis-à-vis des Jeux Olympiques. Les Wizards n’allaient pas prendre le risque de le faire rejouer en fin de saison, alors que leur objectif est justement de perdre des matchs pour aller récupérer un haut pick de draft. Coulibaly aura donc terminé sa saison sur des statistiques moyennes de 8,4 points à 43,5% aux tirs (dont 34,6% à 3-points), 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,9 interception et 0,8 contre en 27 minutes de moyenne. Après l’annonce de sa fin de saison, ses coéquipiers aux Wizards ont été interrogés sur leur rookie. Et ils ont tous été élogieux :

« Il a eu des hauts et des bas comme n’importe quel rookie. Mais sa plus grande qualité est d’être curieux. Je pense que c’est important d’avoir envie d’apprendre, de comprendre pourquoi les choses se passent d’une certaine manière… Pour une première année en NBA ça peut être une avalanche d’informations, et je suis sûr que ça l’a un peu été pour lui. Surtout qu’il n’a pas eu beaucoup de temps après sa sortie des Metropolitans. Il a directement enchaîné avec la Summer League et la saison, ce n’est pas facile. Je lui donne du crédit pour ça. C’est un gros travailleur, il aime le basket et veut devenir meilleur…. Il a des qualités naturelles pour la défense, pour faire glisser ses pieds, utiliser ses mains, aller contrer des tirs sur le côté faible. La prochaine étape pour lui est intellectuelle : comprendre ce qu’essayent de faire les joueurs et les équipes adverses et leurs tendances, pour pouvoir anticiper. Pour l’instant il se fait encore prendre sur des feintes, mais ce sont des petits détails qu’il va corriger. C’est comme ça qu’on devient un joueur NBA. Je suis sûr qu’il aura beaucoup de succès dans sa carrière.

Kyle Kuzma, ailier-fort des Wizards, en conférence de presse



« C’est un des meilleurs défenseurs que j’ai jamais vu. Avec sa manière de bouger, ses instincts naturels… Il est encore en train de comprendre le jeu, donc pour l’instant il se base surtout sur ses instincts. Une fois qu’il aura appris les schémas défensifs, il va être un problème. Il y a des choses que ne font pas les rookies normalement, et que je l’ai vu faire naturellement. Il est impossible de lui donner un plafond. Je pense qu’il peut défendre le meilleur joueur adverse tous les soirs, et lui mettre la pression. Et il travaille sur son tir à 3 points, donc vraiment il n’y a pas de limites pour lui. »

Richaun Holmes, pivot des Wizards, au journaliste Bijan Todd