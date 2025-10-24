Recherche
À l'étranger

Olivia Epoupa, le retour de la MVP en Australie

Cinq ans après son titre de championne d'Australie, assorti du trophée de MVP de la finale, Olivia Epoupa est de retour en WNBL. Au sortir d'une expérience en Algérie, l'ancienne meneuse de Canberra a rejoint les Sydney Flames.
00h00
Déjà vue en Australie en 2019/20, Olivia Epoupa avait été sacrée championne et MVP de la finale avec Canberra

Crédit photo : UC Capitals

C’était une autre époque. Le 4 mars 2020, quelques jours avant que le monde ne ferme ses portes pour deux mois avec la pandémie de Covid-19. Le championnat australien avait alors été l’un des rares à aller au bout et cela avait profité à Olivia Epoupa, sacrée championne avec Canberra et élue MVP de la finale au terme d’un dernier match à 16 points, 7 rebonds et 11 passes décisives.

Depuis, l’ancienne internationale française a fait le tour du monde, passant par Charnay, Lattes-Montpellier, la Turquie, la Hongrie, la WNBA et même l’Algérie ces dernières semaines (10,2 points, 9,5 rebonds, 4,4 passes décisives et 2 interceptions en six matchs du championnat arabe des clubs). Mais plus de cinq ans après, la revoici à l’autre bout de la planète.

Cette fois, Olivia Epoupa s’est engagée avec les Sydney Flames, qui cherchaient à remplacer Grace Berger, blessée. La Parisienne dispute son premier match ce vendredi contre Southside Melbourne.

« Je pensais qu’on allait devoir se passer d’une deuxième étrangère pendant quelques temps », a raconté le coach Guy Molloy. « Mais on m’a ensuite informé de la disponibilité d’Olivia, ce qui était vraiment intéressant. Tout s’est ensuite enchaîné très vite, et je pense qu’elle peut être un excellent renfort pour notre effectif, car sa vitesse incroyable correspond parfaitement à notre style de jeu des deux côtés du terrain, avec sa capacité à mettre la pression sur le porteur de balle et à pénétrer dans la raquette. Il y a peu d’arrières dans la ligue avec une telle rapidité et j’ai hâte de la voir sous les couleurs des Flames. »

