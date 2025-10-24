Olivia Epoupa, le retour de la MVP en Australie

C’était une autre époque. Le 4 mars 2020, quelques jours avant que le monde ne ferme ses portes pour deux mois avec la pandémie de Covid-19. Le championnat australien avait alors été l’un des rares à aller au bout et cela avait profité à Olivia Epoupa, sacrée championne avec Canberra et élue MVP de la finale au terme d’un dernier match à 16 points, 7 rebonds et 11 passes décisives.

I wish you had been here Mom, to take me in your arms so I could feel your warmth. I wish you could tell me that you are proud of me. This one is for you. I love you Mom. 🙏🏾❤️❤️🏆🏅💍 pic.twitter.com/jQfzAk65R1 — 𝙊𝙡𝙞𝙫𝙞𝙖 𝙀𝙥𝙤𝙪𝙥𝙖 (@OliviaEpoupa) March 4, 2020

Depuis, l’ancienne internationale française a fait le tour du monde, passant par Charnay, Lattes-Montpellier, la Turquie, la Hongrie, la WNBA et même l’Algérie ces dernières semaines (10,2 points, 9,5 rebonds, 4,4 passes décisives et 2 interceptions en six matchs du championnat arabe des clubs). Mais plus de cinq ans après, la revoici à l’autre bout de la planète.

Cette fois, Olivia Epoupa s’est engagée avec les Sydney Flames, qui cherchaient à remplacer Grace Berger, blessée. La Parisienne dispute son premier match ce vendredi contre Southside Melbourne.

Welcome to the Sydney Flames, Olivia Époupa!🔥 Époupa brings world-class experience to the Flames lineup, having played in the WNBA with the Minnesota Lynx, won a WNBL Championship with the Canberra Capitals in 2019-20, and represented France at international level. pic.twitter.com/gZsTFBZCbv — Sydney Flames (@TheSydneyFlames) October 23, 2025

« Je pensais qu’on allait devoir se passer d’une deuxième étrangère pendant quelques temps », a raconté le coach Guy Molloy. « Mais on m’a ensuite informé de la disponibilité d’Olivia, ce qui était vraiment intéressant. Tout s’est ensuite enchaîné très vite, et je pense qu’elle peut être un excellent renfort pour notre effectif, car sa vitesse incroyable correspond parfaitement à notre style de jeu des deux côtés du terrain, avec sa capacité à mettre la pression sur le porteur de balle et à pénétrer dans la raquette. Il y a peu d’arrières dans la ligue avec une telle rapidité et j’ai hâte de la voir sous les couleurs des Flames. »