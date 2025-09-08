Olivia Epoupa rejoint un club algérien !

L’Association du Groupement Sportif Cosider vient d’officialiser l’arrivée d’Olivia Epoupa (1,65 m, 31 ans) pour la saison à venir. L’ancienne internationale française rejoint l’équipe de première division en tant que deuxième joueuse étrangère, aux côtés de l’Égyptienne Asrar Bakr.

Une saison 2024-2025 en Turquie

La meneuse tricolore arrive avec un bagage considérable, ayant évolué dans cinq pays différents sur trois continents au cours de sa carrière. Son parcours l’a menée des parquets européens aux ligues australiennes et nord-américaines, en passant par la WNBA où elle a notamment porté les maillots des Minnesota Lynx et Phoenix Mercury.

Epoupa sort d’une saison en Turquie avec Ormanspor en KBSL, où elle a compilé des moyennes de 4 points, 3,5 rebonds, 4,4 passes décisives et 2 interceptions en seulement 10 matchs. Des statistiques qui reflètent son activité et sa polyvalence.

Une courte expérience pour le championnat arabe des clubs féminins

L’expérience ne se limite pas aux clubs. Membre du programme international français pendant plusieurs années, elle a représenté les Bleues en senior entre 2014 et 2021. Sa dernière campagne estivale remonte à l’Euro 2021, qu’elle a terminé blessée à la cheville.

Son palmarès récent inclut notamment la victoire en WNBA Commissioner’s Cup entre 2022 et 2024.

Avec cette signature, le GS Kocidar mise sur l’expérience et le leadership d’une joueuse qui a évolué au plus haut niveau international afin de disputer la 26ᵉ édition du championnat arabe des clubs féminins de basketball, prévue du 10 au 19 septembre 2025 à Médine, en Arabie Saoudite.