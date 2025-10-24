Recherche
ELITE 2

Première pour Xavier Johnson avec Orléans

Elite 2 - Après plusieurs semaines d’absence, Xavier Johnson va disputer son premier match de championnat avec Orléans Loiret Basket, ce vendredi 24 octobre à Quimper. Pour la première fois de la saison, l’OLB se présente au complet.
00h00
Première en Elite 2 pour Xavier Johnson avec Orléans

Crédit photo : Orléans Loiret Basket

C’est un renfort de taille pour Orléans Loiret Basket. Cinq semaines après s’être fracturé un doigt lors du match de Coupe de France contre Blois, Xavier Johnson (1,91 m, 26 ans) est enfin de retour à la compétition indique La République du Centre.

Le meneur américain fera ses grands débuts en Élite 2 ce vendredi 24 octobre à Quimper (20h). C’est une bonne nouvelle pour l’équipe de Lamine Kébé, qui pourra compter pour la première fois de la saison sur l’ensemble de son groupe professionnel.

PROFIL JOUEUR
Xavier JOHNSON
Poste(s): Meneur
Taille: 191 cm
Âge: 26 ans (14/10/1999)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
2
#473
REB
0
#513
PD
5
#59

Xavier Johnson, un retour attendu à la mène

Le retour de Xavier Johnson change la donne sur les lignes arrières orléanaises. Jusqu’ici, Timothé Crusol et Siriman Kanouté ont assuré avec solidité à la mène, permettant à l’OLB d’enchaîner trois succès consécutifs et de pointer à la 6e place au classement (4 victoires et 1 défaite). L’arrivée du meneur américain, recruté cet été et réputé pour son explosivité et sa vision de jeu, offrira désormais plus de variété et de profondeur à la rotation. Une bonne nouvelle pour le club du Loiret à l’aube d’une série de trois matchs en une semaine (à Quimper, réception de Poitiers, puis déplacement à Rouen).

Un défi dans la nouvelle Arena de Quimper

L’OLB devra néanmoins se méfier du contexte particulier de ce déplacement. Quimper, 11e d’Elite 2 reste sur un lourd revers à Roanne la semaine dernière (98-63) mais retrouvera le Kostum Park à nous la vie, sa nouvelle salle de 3 500 places, et aura à cœur d’y briller après son succès inaugural face à Rouen le 11 octobre dernier. Les Finistériens voudront enchainer un deuxième succès consécutif devant leurs fans.

LIRE AUSSI

De son coté l’objectif est clair pour Orléans : réaliser la passe de 4 et monter un peu plus haut dans le classement. Avec Xavier Johnson de retour, le groupe orléanais semble désormais armé pour franchir un nouveau cap.

Orléans
Orléans
ELITE 2
ELITE 2
Commentaires

popeye
Hâte de découvrir l'équipe au complet !
