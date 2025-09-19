Recherche
ELITE 2

Orléans démarre la saison sans son nouveau leader

ELITE 2 - Xavier Johnson (1,91 m, 25 ans), le nouveau meneur de l’Orléans Loiret Basket, manquera la reprise du championnat ce vendredi à Nantes. Touché à la main lors du match de Coupe de France contre Blois, sa durée d’indisponibilité reste incertaine.
00h00
Orléans démarre la saison sans son nouveau leader

Xavier Johnson s’est blessé à la main lors du matchn d’Orléans à Blois

Crédit photo : Orléans Loiret Basket

L’Orléans Loiret Basket va devoir lancer sa saison sans son meneur titulaire. Arrivé cet été, l’Américain Xavier Johnson (1,91 m, 25 ans) s’est blessé à la main le week-end dernier contre l’ADA Blois, en Coupe de France. S’il avait tout de même disputé une bonne partie de la deuxième mi-temps, les examens médicaux ont confirmé une lésion osseuse qui l’oblige à déclarer forfait contre Nantes.

Une absence difficile à évaluer

« Il y a un os qui est un petit peu touché mais ce n’est pas une fracture classique qui t’écarte des terrains 6-7 semaines. Cela n’a pas l’air très grave mais il faut que ça se soigne », a expliqué l’entraîneur Lamine Kébé dans les colonnes de La République du Centre. À ce stade, impossible de donner une date précise pour son retour : la semaine prochaine à Pau, le 4 octobre pour la réception de Roanne, ou encore plus tard ?

Kanouté et Crusol en relais

En attendant, le staff orléanais fait confiance à ses doublures. « Sur le poste de meneur, j’ai pleinement confiance en Siriman Kanouté et Timothé Crusol. Le premier est un top joueur de la division depuis deux saisons. Et le second, je pense que 70 à 90 % des équipes d’Élite nous l’envient. Donc on ne va pas se plaindre », a ajouté le coach.

Sauf complication, le club ne devrait donc pas chercher immédiatement un remplaçant médical. Mais l’OLB sait déjà qu’il faudra composer avec ce premier coup dur au moment d’entamer un championnat où chaque victoire comptera.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Xavier Johnson s'est blessé à la main lors du matchn d'Orléans à Blois
