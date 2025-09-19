Orléans démarre la saison sans son nouveau leader

L’Orléans Loiret Basket va devoir lancer sa saison sans son meneur titulaire. Arrivé cet été, l’Américain Xavier Johnson (1,91 m, 25 ans) s’est blessé à la main le week-end dernier contre l’ADA Blois, en Coupe de France. S’il avait tout de même disputé une bonne partie de la deuxième mi-temps, les examens médicaux ont confirmé une lésion osseuse qui l’oblige à déclarer forfait contre Nantes.

Une absence difficile à évaluer

« Il y a un os qui est un petit peu touché mais ce n’est pas une fracture classique qui t’écarte des terrains 6-7 semaines. Cela n’a pas l’air très grave mais il faut que ça se soigne », a expliqué l’entraîneur Lamine Kébé dans les colonnes de La République du Centre. À ce stade, impossible de donner une date précise pour son retour : la semaine prochaine à Pau, le 4 octobre pour la réception de Roanne, ou encore plus tard ?

Kanouté et Crusol en relais

En attendant, le staff orléanais fait confiance à ses doublures. « Sur le poste de meneur, j’ai pleinement confiance en Siriman Kanouté et Timothé Crusol. Le premier est un top joueur de la division depuis deux saisons. Et le second, je pense que 70 à 90 % des équipes d’Élite nous l’envient. Donc on ne va pas se plaindre », a ajouté le coach.

Sauf complication, le club ne devrait donc pas chercher immédiatement un remplaçant médical. Mais l’OLB sait déjà qu’il faudra composer avec ce premier coup dur au moment d’entamer un championnat où chaque victoire comptera.