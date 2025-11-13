Recherche
EuroLeague

Sasa Obradovic retrouve l’AS Monaco : un an après son éviction, des retrouvailles brûlantes à Belgrade

EuroLeague - Sasa Obradovic va croiser la route de l’AS Monaco pour la première fois depuis son éviction, il y a presque un an. Ce jeudi, l’ancien coach emblématique de la Roca Team accueille son ex-club à Belgrade avec l’Etoile Rouge, dans un choc d’EuroLeague où l’histoire et l’émotion s’entremêlent.
00h00
Sasa Obradovic retrouve l'AS Monaco : un an après son éviction, des retrouvailles brûlantes à Belgrade

Sasa Obradovic va affronter l’AS Monaco pour la première fois

Crédit photo : ABA League / Dragana Stjepanovic

Sasa Obradovic retrouve ce jeudi l’AS Monaco, pour la première fois depuis son départ du club en novembre 2024. Désormais à la tête de l’Étoile Rouge Belgrade, le technicien serbe accueille la Roca Team dans la Stark Arena pour un duel sous tension, chargé de symboles et de souvenirs marquants entre un coach qui a façonné une partie de l’histoire monégasque et un club qui a tourné la page sous Vassilis Spanoulis.

Retrouvailles en Serbie : Obradovic face à son passé

Moins de deux mois après avoir repris les rênes de l’Etoile Rouge en remplacement d’Ioannis Sfairopoulos, Sasa Obradovic s’apprête à vivre l’un des moments les plus forts de sa saison. Le coach serbe, double champion de France et artisan du premier Final Four d’EuroLeague de Monaco en 2023, retrouve une Roca Team qu’il n’avait plus croisée depuis son éviction il y a presque un an.

Dans un entretien accordé à l’AFP, il a reconnu combien son passage en Principauté l’avait marqué : « Avec le temps, j’ai tourné la page et me suis concentré sur l’avenir… Ce furent les six meilleures années de ma vie. Monaco a forgé mon caractère et développé mon intelligence sociale à un niveau supérieur. »

Ses succès monégasques, entre rigueur défensive, exigence et gestion d’un groupe devenu l’un des plus compétitifs d’Europe, ont fait de lui une figure majeure du club moderne.

Monaco reste sur un revers frustrant… et un comeback fou

Mardi, à la Stark Arena, l’AS Monaco s’est inclinée face au Partizan (78-76) au terme d’une rencontre renversante. Menés de 21 après un troisième quart-temps manqué, les hommes de Vassilis Spanoulis ont réussi un 22-0 monumental pour reprendre les commandes avant de céder dans les ultimes secondes.
Un scénario cruel, d’autant que plusieurs balles de match ont échappé aux Monégasques.

Le groupe, lui, est au complet pour cette deuxième confrontation serbe de la semaine.

Obradovic et l’Etoile Rouge : une dynamique relancée

Rappelé par l’Etoile Rouge un mois plus tôt, Obradovic a retrouvé une institution où il a été joueur, puis déjà coach. Son impact est immédiat : sept victoires consécutives, dont des succès retentissants face au Fenerbahçe, au Real Madrid ou au Panathinaïkos. Sa première défaite n’est survenue que mardi à Dubaï (102-86), un accroc dans un rythme effréné.

LIRE AUSSI

Le Serbe retrouve dans son effectif Chima Moneke (1,96 m, 29 ans), l’un des joueurs majeurs cette saison, et Donatas Motiejunas (2,13 m, 35 ans), prêté par Monaco. Deux acteurs clés du triplé 2023 (championnat – Coupe de France – Final Four) qu’il connaît par cœur.

Des retrouvailles très attendues : émotion, respect… mais compétition avant tout

Dans L’Équipe, Obradovic confiait avoir souffert de son éviction mais aussi avoir appris à tourner la page : « Il m’a fallu du temps pour surmonter la frustration de cette séparation précoce… Je suis fier de moi, de l’organisation, et profondément reconnaissant envers le club. »

L’émotion sera grande, mais contenue selon lui : « Je vais devoir rester concentré sur le plan de jeu, sans émotion superflue, ni esprit vengeur », a-t-il expliqué à l’AFP.

Même du côté monégasque, on souligne le rôle essentiel qu’il a joué. Oleksiy Yefimov, manager général, déclarait ainsi dans L’Équipe : « Il était la bonne personne pour propulser la Roca Team vers les sommets. Le moment était simplement venu de nous séparer. »

Nedovic, l’autre histoire : un retour aux sources

Avant la rencontre, Nemanja Nedovic a évoqué la symbolique de rejouer dans « sa » salle avec Monaco : « Jouer face à l’Etoile Rouge sera très spécial pour moi.. », avoue-t-il sur le site Internet de son club.

La rencontre est à suivre en clair sur TV MONACO, avec un large dispositif : avant-match, commentaires de Laurent Sciarra et Colin Bourgeat, puis débriefs et analyses.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
