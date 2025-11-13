Recherche
EuroCup

Axel Bouteille porte le Buducnost à Chemnitz : 26 points, 9 rebonds et la victoire

EuroCup - Axel Bouteille a réalisé sa deuxième meilleure performance individuelle en EuroCup pour permettre au Buducnost Podgorica de s’imposer à Chemnitz.

00h00
Résumé
Écouter
Axel Bouteille porte le Buducnost à Chemnitz : 26 points, 9 rebonds et la victoire

Axel Bouteille a planté 26 points à Chemnitz

Crédit photo : EuroCup

Axel Bouteille (2,01 m, 30 ans) a brillé ce mardi soir en EuroCup. Auteur de 26 points et 9 rebonds, l’ailier français a signé sa deuxième meilleure performance individuelle dans la compétition pour guider le Buducnost Podgorica vers une victoire précieuse (71-84) sur le parquet de Chemnitz.

Un Buducnost amoindri qui s’en remet au Français

Privé de deux joueurs majeurs, Yogi Ferrell et James Thompson, blessés, le Buducnost s’attendait à une soirée compliquée en Allemagne. Le coach Andrej Zakelj l’a reconnu après la rencontre : « On savait que ça allait être un match difficile. Chemnitz joue très bien, vite, agressif, et nous avons essayé de nous préparer du mieux possible en sachant que deux joueurs nous manquaient », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Dans un match longtemps équilibré, sans écart supérieur à 7 points jusqu’au dernier quart-temps, l’équipe monténégrine a trouvé son salut dans la montée en puissance d’Axel Bouteille, sorti du banc pour devenir le facteur X de la soirée.

Axel BOUTEILLE
Axel BOUTEILLE
26
PTS
9
REB
2
PDE
Logo EuroCup
CHE
71 84
BUD

Axel Bouteille, la constance comme arme principale

Auteur d’un match à 27 points en 2023 avec le TT Ankara, Bouteille a frôlé sa marque référence. Surtout, il l’a fait avec une régularité rare dans une rencontre où les leaders offensifs ont alterné le chaud et le froid. 9 points dans le premier quart-temps, 4 dans le second, 7 dans le troisième et encore 6 dans le dernier : le Varois a répondu présent du début à la fin.

Il a remis son équipe devant au meilleur moment avec un tir longue distance pour porter le score à 56-59 en début de quatrième quart-temps, avant d’en remettre un deuxième plus tard pour sceller l’écart à 71-76 dans le money time.

Après la rencontre, il a salué l’unité de son groupe : « Le match a été serré jusqu’à la fin et je pense qu’on est restés ensemble en attaque et en défense tout le match. On a fait des hauts et des bas mais on est restés soudés et on a fait des actions importantes à la fin », a-t-il souligné.

La défense comme moteur du dernier quart-temps

Accrochés 59-59 à l’entrée du dernier acte, les joueurs du Buducnost ont ensuite étouffé Chemnitz. L’équipe locale a terminé à 1/11 à 3-points dans la période, avec 6 balles perdues. De quoi permettre aux visiteurs de remporter ce quart-temps 28 à 15.

Zakelj a insisté sur cet aspect : « Je pense que c’est notre défense. Encaisser seulement 71 points contre Chemnitz, qui joue très vite avec beaucoup de possessions, ce n’est pas facile. Je pense que ça a fait la différence », a-t-il appuyé.

Les supporters monténégrins, présents en nombre en Allemagne, ont pu savourer. « Ce sont des gens qui nous supportent toute la saison. Quand ils peuvent venir, ils sont là. Je dois les remercier », a ajouté le coach, qui a du composer avec les fautes de son pivot Jerry Boutsiele (4 en 18 minutes, pour 1 point et 1 rebond).

Une victoire qui relance les ambitions du Buducnost

Ce quatrième succès de rang permet au Buducnost d’afficher un bilan de 5-2, juste derrière la JL Bourg dans le groupe B et avec une marge confortable sur la zone hors qualification. Avec un Bouteille à ce niveau et une défense retrouvée, le club monténégrin reste solidement dans la course.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
