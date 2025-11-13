Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Tony Parker : « Il est hors de question pour nous d’enfreindre les règles de la LNB » après la sanction de l’EuroLeague

EuroLeague - Sanctionnée par l’EuroLeague pour une masse salariale jugée insuffisante, l’ASVEL voit Tony Parker monter au créneau. Le président du club conteste fermement la décision et rappelle que son club respecte la réglementation française, contrairement à ce que demande l’EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tony Parker : « Il est hors de question pour nous d’enfreindre les règles de la LNB » après la sanction de l’EuroLeague

Tony Parker réagit à la sanction de l’EuroLeague à l’encontre de l’ASVEL

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images

La sanction infligée à l’ASVEL par l’EuroLeague a fait réagir Tony Parker. Alors que la ligue estime que le club villeurbannais n’a pas atteint le plancher salarial imposé pour la saison 2025-2026, le président de l’ASVEL renvoie la responsabilité vers la réglementation française et annonce une procédure judiciaire. Dans un contexte déjà très tendu entre l’ASVEL et l’EuroLeague, cette nouvelle étape accentue le fossé entre les deux parties.

L’ASVEL sous le seuil du NRM : le cœur du litige

L’EuroLeague a officialisé une sanction à l’encontre de l’ASVEL pour non-respect du fair-play financier : sa masse salariale, annoncée à 4,55 millions d’euros, est inférieure aux 80 % du niveau de rémunération minimal (NRM), fixé cette saison à 5,85 millions d’euros nets.

Conséquence directe, selon les règlements de l’EuroLeague : la différence doit être redistribuée aux joueurs sous contrat, faute de quoi elle sera considérée comme une créance impayée, pouvant entraîner d’autres sanctions.

Un moyen, selon l’ECA, de « garantir un équilibre compétitif » mais qui place l’ASVEL dans une situation paradoxale.

LIRE AUSSI

Tony Parker dénonce une demande incompatible avec la loi française

Auprès du Progrès, Tony Parker a livré une position ferme : « L’EuroLeague nous a publiquement sanctionnés pour avoir dépensé 4,4 millions d’euros de masse salariale, alors que son minimum est de 5,85 millions. Or, les règlements de la Ligue Nationale de Basket nous interdisent de dépenser davantage. Nous sommes sous contrôle financier. »

Pour le patron villeurbannais, la situation est claire : l’ASVEL ne peut pas légalement investir plus. Il estime que la ligue européenne demande au club d’enfreindre la réglementation nationale, ce qu’il juge impossible : « Il est hors de question pour nous d’enfreindre les règles édictées par notre Ligue Nationale. »

Tony Parker annonce ainsi que le club ne paiera pas la sanction et se tourne vers la justice : « Nous allons au tribunal. »

Une contestation qui dépasse la seule question de la masse salariale

Dans L’Équipe, Tony Parker est allé plus loin en critiquant le modèle économique de l’EuroLeague. Il pointe notamment les différences fiscales entre pays et l’absence de plafond ou de taxe dissuasive sur les dépenses : « L’EuroLeague s’occupe du minimum garanti, ça me fait rire parce qu’en haut il n’y a rien ! Tout le monde peut dépenser comme il veut, il n’y a pas de « luxury-tax ». »

Il rappelle également que les charges patronales françaises faussent la comparaison : « Pour un joueur gagnant 100 000 euros nets, nous payons 180 000 euros au total, alors que la plupart des autres clubs paient 120 000 euros. »

Pour autant, il comprend l’idée d’imposer une base budgétaire minimale, mais refuse le principe d’encourager les clubs à dépenser au-delà de leurs moyens :
« Ce qui est plus difficile à entendre, c’est l’idée qu’on puisse encourager les clubs à dépenser des sommes qu’ils n’ont pas. »

Les blessures, le recrutement et les limites imposées par la LNB

Interrogé sur l’éventualité d’un recrutement pour renforcer une équipe affaiblie par les blessures, Tony Parker rappelle que la DNCCG, elle aussi, encadre strictement les dépenses : « À ce jour, nous n’avons pas le droit de recruter avec la DNCCG. L’EuroLeague peut dire ce qu’elle veut, nous n’avons pas le droit de recruter ! »

Un contexte explosif avant l’arrivée de la NBA Europe

Le timing de la sanction interroge également Tony Parker : « Pourquoi cette année alors que nos contrats avec l’EuroLeague vont jusqu’en 2026 ? »

Entre révélations sur une potentielle sortie volontaire de l’EuroLeague, hypothèses d’exclusion avancées par EuroHoops et ambitions affichées autour de la NBA Europe et de son ticket d’entrée à 500 millions d’euros, le climat est déjà électrique.

Le président de l’ASVEL évoque aussi sa frustration autour des difficultés rencontrées avec Skweek, partenaire majeur : « Skweek nous a ralentis dans notre progression, un peu menés en bateau. […] Depuis 2022, c’est très frustrant. »

Tony Parker dit désormais espérer repartir sur de nouvelles bases dès l’année prochaine, avec un nouveau partenaire majeur et un projet relancé.

Vers une bataille juridique et un futur loin de l’EuroLeague ?

Si Tony Parker affirme que l’ASVEL ne peut pas être exclue puisque le contrat court jusqu’en 2026, la relation avec l’EuroLeague semble au plus bas. Dans un contexte de divorce déjà bien entamé, cette sanction pourrait n’être qu’un épisode supplémentaire avant une rupture définitive. Pour Tony Parker, il n’y a plus qu’à espérer que le projet de la NBA Europe devienne une réalité afin que ses parts soient largement revalorisées, avant de les revendre en partie ?

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lechat23
La DNCG impose une masse salariale pour le championnat de France mais est-ce que cela vaut aussi pour l'Euroleague ? C'est un peu comme le nombre de joueurs JNFL imposés en LNB mais illimité en Euroleague. Pas simple à dénouer ce sac car chacun va prêcher pour sa paroisse en prétextant avoir raison.
Répondre
(1) J'aime
cyril68
C'est d'autant plus compliqué que la Ligue avait expliqué, au moment de la mise en place de la luxury tax, que si Monaco qualifiait un joueur uniquement pour l'EL, cela ne changerait rien parce que c'était le budget total du club qui entrait ne ligne de compte.
Répondre
(0) J'aime
fussoire38
Globalement ses arguments sont largement défendables, l'Euroleague incite les clubs à dépenser plus, mais ne regarde pas comment elle le fait et d'où vient l'argent! c'est ubuesque comme situation. Le niveau de compétence des responsables de l'Euroleague est inversement proportionnel à son niveau de jeu...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
ELITE 2
00h00« Il est de mieux en mieux » : John Roberson prolonge sa pige avec Hyères-Toulon
ELITE 2
00h00Jonas Boulefaa, le prospect qui a choisi l’ÉLITE 2 plutôt que la NCAA : « Je me suis rappelé pourquoi je jouais au basket »
T.J. Shorts lors de l'avant-match Paris - Panathinaïkos mardi soir
EuroLeague
00h00[Analyse] T.J. Shorts au Panathinaikos : coupable ou victime ?
Cameron Houindo a signé sa meilleure performance au niveau professionnel
EuroCup
00h00Cameron Houindo : première sortie référence en EuroCup avec le Cedevita Olimpija Ljubljana
Ilias Kamardine s'est régalé contre Memphis en NCAA
NCAA
00h00Ilias Kamardine livre une master class contre Memphis, Penny Hardaway sous le charme
Tony Parker réagit à la sanction de l'EuroLeague à l'encontre de l'ASVEL
EuroLeague
00h00Tony Parker : « Il est hors de question pour nous d’enfreindre les règles de la LNB » après la sanction de l’EuroLeague
Axel Bouteille a planté 26 points à Chemnitz
EuroCup
00h00Axel Bouteille porte le Buducnost à Chemnitz : 26 points, 9 rebonds et la victoire
Après cinq ans en Russie, Xavi Pascual revient au FC Barcelone
EuroLeague
00h00Xavi Pascual de retour au FC Barcelone, jusqu’en 2028
Sasa Obradovic va affronter l'AS Monaco pour la première fois
EuroLeague
00h00Sasa Obradovic retrouve l’AS Monaco : un an après son éviction, des retrouvailles brûlantes à Belgrade
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
1 / 0
Livenews NBA
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
Victor Wembanyama devrait représenter l'équipe monde lors des All-Star Games NBA
NBA
00h00Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
NBA
00h00Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est
NBA
00h00[VIDEO] L’incroyable alley-oop au buzzer d’Andrew Wiggins pour offrir la victoire au Heat face aux Cavaliers
1 / 0