Équipe de France

La liste de l’équipe de France dévoilée à 14h : quels nouveaux visages chez les Bleus ?

Équipe de France - Ce vendredi 24 octobre, à 14 heures, Frédéric Fauthoux annoncera sa première liste de joueurs convoqués pour la fenêtre de qualification à la Coupe du monde 2027. Les Bleus affronteront la Belgique à Rouen le 28 novembre avant un déplacement en Finlande le 1er décembre. Alors que les clubs d’EuroLeague seront en pleine période de compétition, plusieurs joueurs pourraient découvrir l’équipe de France A.
La liste de l’équipe de France dévoilée à 14h : quels nouveaux visages chez les Bleus ?

Nathan De Sousa peut-il faire ses grands débuts en équipe de France A ?

Crédit photo : FIBA

Deux mois après avoir dirigé l’équipe de France à l’EuroBasket 2025, Frédéric Fauthoux va annoncer une nouvelle liste ce vendredi 24 octobre, cette fois pour la fenêtre de qualification à la Coupe du monde 2027. Les Bleus disputeront deux rencontres : face à la Belgique à Rouen le jeudi 28 novembre, puis en Finlande le lundi 1er décembre.

Problème : cette période coïncide avec la 13e journée d’EuroLeague (25 et 26 novembre) et la 14e journée (4 et 5 décembre), rendant la venue de certains cadres difficile. Le staff tricolore pourrait néanmoins s’appuyer sur d’autres joueurs que les 19 étant actuellement en NBA – G-League et les 38 en EuroLeague. Tour d’horizon des candidats potentiels.

Les meneurs : entre expérience et nouveauté

Parmi les meneurs susceptibles de figurer sur la liste, Hugo Benitez vit un excellent début de saison à Manresa, en Espagne, pour sa première expérience hors de France.

Andrew Albicy, pilier des fenêtres depuis des années, reste une valeur sûre : il continue de briller à Gran Canaria, en Liga Endesa comme en EuroCup.

Autre option crédible : Benjamin Sène, très solide à Nanterre, qui a déjà goûté à l’équipe de France lors des précédentes campagnes. Enfin, Nathan De Sousa, en pleine explosion à Cholet (11,5 points et 4,5 passes en Betclic ÉLITE), pourrait connaître sa première convocation. C’est moins probable pour Milan Barbitch, en cours d’adaptation en Grèce (5,0 points, 3,7 rebonds, 5,0 passes décisives en 3 matchs joués).

Les arrières : un secteur à construire

Gerald Ayayi semble presque incontournable après son début de saison très convaincant avec Cholet, aussi bien en championnat qu’en BCL. Hugo Besson, auteur d’une saison solide en Turquie avant de rejoindre un club plus huppé, a les arguments pour découvrir les Bleus.

Antony Labanca, performant en EuroCup avec Bourg – sous les ordres de Frédéric Fauthoux – pourrait bénéficier de cette proximité. Son adresse extérieure serait un atout de poids.

Et si la surprise venait d’Adam Atamna ? Auteur de 24 points contre Monaco, il a prouvé qu’il pouvait déjà s’illustrer à très haut-niveau. L’an passé, le staff avait appelé Nolan Traoré et Noa Essengue, qui avaient alors le même âge.

Les ailiers : des profils complémentaires

Les talents offensifs habitués des fenêtres Nicolas Lang et Axel Bouteille restent des choix logiques, tout comme Adam Mokoka, désormais coaché à Bourg par Fauthoux.

Mais le staff pourrait tenter des nouveautés : Digué Diawara s’affirme à Cholet, tandis que Malcolm Cazalon, installé en Turquie (11,3 points, 4,5 rebonds, 3,0 passes décisives en 4 matchs joués), confirme sa polyvalence.

Nicolas Lang va-t-il retrouver l'équipe de France contre la Belgique et la Finlande
Nicolas Lang va-t-il retrouver l’équipe de France contre la Belgique et la Finlande ?

Les ailiers-forts : un large vivier

Malgré son statut de joueur libre, Amine Noua reste une valeur sûre des fenêtres. Ivan Février, leader du Portel, pourrait être testé, tout comme Zacharie Perrin, productif statistiquement à Hambourg, même s’il n’a pas encore gagné le moindre match en Allemagne (0/8). Yves Pons, qui s’impose à Andorre, a lui aussi marqué des points.

Plusieurs paris existent : Killian Tillie, discret mais précieux à Malaga, ou encore Mohamed Diarra, très actif au rebond à Cholet. Et pourquoi pas un retour de Louis Labeyrie, revenu en Espagne après ses années en Russie, ou des expatriés au Japon Damien Inglis et/ou Sekou Doumbouya ?

Les pivots : entre solidité et découverte

Mathis Dossou-Yovo (Nanterre) s’impose comme l’un des pivots les plus dominants de Betclic ÉLITE. Lionel Gaudoux (Chalon), déjà partenaire d’entraînement cet été, pourrait franchir ce cap au vue de ses performances actuelles avec l’Élan.

Lionel Gaudoux
Lionel Gaudoux fera-t-il ses débuts en compétition internationale fin novembre ?

Enfin, Jerry Boutsiele, pilier du Buducnost Podgorica, connaît déjà bien le contexte des fenêtres même s’il n’a pas été revu en Bleus depuis un moment.

L’intérieur shooteur Pierre Pelos, proche de Fauthoux et très utile à Gran Canaria, représente également une option crédible. Sans oublier Yannis Morin même si lui évolue au Japon, comme Damien Inglis, ce qui est censé leur fermer la porte pour des raisons logistiques.

Un mélange d’expérience et d’ouverture

Entre les fidèles des fenêtres et les jeunes qui frappent à la porte, Frédéric Fauthoux a un large choix pour bâtir une équipe, même si celle-ci aura peut-être besoin de renforts de joueurs d’EuroLeague pour aller chercher deux succès, notamment lors d’un déplacement périlleux en Finlande. Cette liste sera en tout cas inédite sachant que les deux prochaines, à l’été 2026, pourront accueillir plus de joueurs EuroLeague sans oublier ceux de NBA.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
