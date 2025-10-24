Fabuleuse prestation collective à Belgrade du Paris Basketball, qui s’accroche au peloton de tête

Cinq jours de repos depuis le dernier match, c’est sûrement ce qu’il fallait au Paris Basketball. Après avoir enchaîné trois rencontres en cinq jours en fin de semaine dernière, les Parisiens ont pu profiter de ce début semaine pour recharger les batteries. C’est donc en pleine forme et quasiment au complet (Lamar Stevens est le seul encore blessé) qu’ils se sont présentés à la Belgrade Arena ce vendredi soir. Pour faire face à une équipe du Partizan elle handicapée par l’absence de deux porteurs de balle, Carlik Jones et Shake Milton. Un point faible qui a été largement ciblé par le staff parisien, et est une des raisons de ce large succès.

Grâce à une prestation pleine de sérieux, de discipline, et de partage de balle, les hommes de Francesco Tabellini ont déroulé face à un adversaire direct, surtout en seconde période (remportée 53-37). Avec un Nadir Hifi qui termine à 21 points (et 29 d’évaluation) sans forcer, après un coup d’accélérateur en fin de match pour sécuriser la victoire. C’est leur 4e succès en 6 matchs d’EuroLeague, qui leur permet de prendre la troisième place du classement.

Plus d’infos à venir…

« C’est toujours spécial de jouer ici, je crois que c’est la première victoire de Paris ici contre le Partizan. On va célébrer ça, parce que c’est quelque chose d’important. Ça vaut presque deux victoires. C’est particulier de jouer dans une atmosphère comme ça… On savait qu’on devait garder notre rythme, parce qu’ils n’allaient pas pouvoir nous suivre pendant 40 minutes. En seconde période, ça se voyait qu’ils étaient fatigués. Nous, on s’entraîne tous les jours comme ça, parfois le coach nous tue. » Yakuba Ouattara après la rencontre, au micro de l’EuroLeague