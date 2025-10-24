Recherche
EuroLeague

Fabuleuse prestation collective à Belgrade du Paris Basketball, qui s’accroche au peloton de tête

EuroLigue - Quatrième victoire en six matchs européens pour Paris, qui confirme qu'ils est le meilleur club français en EuroLeague sur ce début de saison. Et celle-ci est avec la manière, allant battre le Partizan Belgrade chez lui de quasiment 20 points d'écart (83-101).
00h00
Résumé
Fabuleuse prestation collective à Belgrade du Paris Basketball, qui s’accroche au peloton de tête

22 passes décisives, un plan de jeu défensif respecté, grosse prestation collective des Parisiens

Crédit photo : Julie Dumélié

Cinq jours de repos depuis le dernier match, c’est sûrement ce qu’il fallait au Paris Basketball. Après avoir enchaîné trois rencontres en cinq jours en fin de semaine dernière, les Parisiens ont pu profiter de ce début semaine pour recharger les batteries. C’est donc en pleine forme et quasiment au complet (Lamar Stevens est le seul encore blessé) qu’ils se sont présentés à la Belgrade Arena ce vendredi soir. Pour faire face à une équipe du Partizan elle handicapée par l’absence de deux porteurs de balle, Carlik Jones et Shake Milton. Un point faible qui a été largement ciblé par le staff parisien, et est une des raisons de ce large succès.

– Journée 6

Grâce à une prestation pleine de sérieux, de discipline, et de partage de balle, les hommes de Francesco Tabellini ont déroulé face à un adversaire direct, surtout en seconde période (remportée 53-37). Avec un Nadir Hifi qui termine à 21 points (et 29 d’évaluation) sans forcer, après un coup d’accélérateur en fin de match pour sécuriser la victoire. C’est leur 4e succès en 6 matchs d’EuroLeague, qui leur permet de prendre la troisième place du classement.

Plus d’infos à venir…

« C’est toujours spécial de jouer ici, je crois que c’est la première victoire de Paris ici contre le Partizan. On va célébrer ça, parce que c’est quelque chose d’important. Ça vaut presque deux victoires. C’est particulier de jouer dans une atmosphère comme ça… On savait qu’on devait garder notre rythme, parce qu’ils n’allaient pas pouvoir nous suivre pendant 40 minutes. En seconde période, ça se voyait qu’ils étaient fatigués. Nous, on s’entraîne tous les jours comme ça, parfois le coach nous tue. »

Yakuba Ouattara après la rencontre, au micro de l’EuroLeague

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

samuel92- Modifié
Gros succès des parisiens qui ont vite calmé les supporters Serbes. Encore trop de balles perdues, des paniers faciles ratés à l'image du dunk loupé de Sharvin mais pour le reste de très belles choses. Tout le.monde semble au diapason. J'ai bien aimé le match de Faye qui a eu une mauvaise séquence mais qui s'est remis à l'endroit pour dominer la raquette. Herrera s'est amusé, Yakuba fait aussi un gros match et bien entendu Nadir en maîtrise totale. Je crois qu'on ne va pas voir passer ses quelques détracteurs habituels ;-) Un match de patron. J'espère que Fauthoux est abonné à Skweek ;-) Mine de rien, ça fait 4 victoires déjà sur cette EL.
